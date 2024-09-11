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ЭкономикаНовостиДизельный двигатель

Стоимость топлива постоянно снижается, достигая уровня, не наблюдаемого почти за три года для дизельного топлива.

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 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
В настоящее время цены на дизельное топливо находятся на самом низком уровне некоторое время.
В настоящее время цены на дизельное топливо находятся на самом низком уровне некоторое время.

Стоимость топлива постоянно снижается, достигая уровня, не наблюдаемого почти за три года для дизельного топлива.

После нескольких недель снижения цен на топливо дизель сейчас столь же дешев, как и в конце 2021 года — до вторжения России в Украину и увеличения стоимости CO2. Однако потенциальное сезонное влияние может вскоре обратить эту тенденцию вспять.

Согласно данным ADAC, средняя цена дизеля во вторник составляла 1,553 евро за литр, что последний раз наблюдалось 31 декабря 2021 года. За неделю цена снизилась на 1,7 цента. Бензин супер E10 подешевел на 3,0 цента до 1,650 евро за литр, уровень, последний раз наблюдавшийся 7 января 2022 года.

С тех пор как они достигли своего пика в начале июля, цены tanto на дизель, как и на E10 значительно снизились. Дизель стал примерно на 13 центов дешевле, а E10 — на около 14 центов. То, что дизель теперь вернулся к уровню 2021 года, удивительно, учитывая последующее увеличение стоимости CO2, которое отражается на цене дизеля несколькими центами за литр. Кроме того, цены на дизель значительно выросли после начала войны в Украине, так как он в основном импортировался из России.

То, останутся ли низкие цены на топливо, в значительной степени зависит от динамики цены на нефть, которая обычно определяет изменения цен на топливо. Цены на нефть недавно снизились, но продолжение этой тенденции остается неопределенным,according to ADAC fuel market expert Christian Laberer. "Возможно, Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на предстоящем заседании, что может вновь стимулировать спрос на сырую нефть". Также напряженность на Ближнем Востоке может усилиться и поднять цену на нефть.

Также есть сезонный фактор, который может повлиять на дизель в обозримом будущем. Так как дизель и мазут почти идентичны, начало сезона отопления часто действует как небольшой фактор влияния на цену дизеля. С другой стороны, весной обычно наблюдается противоположный эффект.

Из-за значительного снижения цен на дизель многие владельцы автомобилей с дизельными двигателями сейчас экономят на заправке. Фактически, цена дизеля упала до уровней, не наблюдавшихся с конца 2021 года, делая его столь же доступным, как и до конфликта России и Украины и последующего увеличения стоимости CO2.

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