- Стоимость страхования автомобиля для многих жителей Гессенского района растет.

С пересмотром оценки рисков аварий автострахование для многих жителей Гессена, возможно, вырастет. Ассоциация общих страховщиков (АСС) обнаружила увеличение рисков ответственности в четырех районах регистрации. Как сообщается, владельцы автомобилей в районах Дармштадт-Дибург, Франкфурт, Грос-Герау и Лимбург-Вайльбург перешли в более высокие региональные категории, которые играют значительную роль в определении страховых ставок.

На национальном уровне самым аварийным местом является Оффенбах, за ним следует Берлин. Аварии происходят часто в обеих областях, и ущерб значительно выше среднего. "В обоих городах ущерб почти на 40% выше среднего", - говорит заместитель генерального директора АСС Анья Кафер-Рохрбах. Поэтому автомобили в Оффенбахе должны быть застрахованы в высшей региональной категории 12.

Страхование в крупных городах Гессена Франкфурт, Висбаден и Кассель не намного дешевле, с категорией 11. В отличие от среднего показателя по стране, в районе Херсфельд-Ротенбург происходит меньше аварий, и ущерб не такой значительный. В результате это единственный район в Гессене, где для страхования ответственности применяется самая низкая региональная категория 1.

Ущерб от града создает проблемы для финансовой отчетности страховых компаний

Изменения грядут для страхования ответственности владельцев автомобилей в районе Вальдек-Франкенберг. Однако для остальных районов не будет изменений в страховании ответственности, как сообщает АСС. Региональная категория всегда основывается на месте проживания, а не на регистрационном офисе.

Также есть изменения в региональных классах страхования КАСКО. Есть обновления для частичного покрытия в 14 районах Гессена и полного покрытия в 11 районах. Примерно 40% страхователей затронуты. Причина - различные убытки от града прошлого года, которые повлияли на финансовую отчетность страховщиков. Владельцы автомобилей в районе Хохтаунус могут ожидать снижения стоимости обоих видов страхования КАСКО.

Точный эффект новых классификаций на страховые премии еще не ясен, так как он зависит от многих других факторов. Статистика АСС по регионам также не является обязательной для страховых компаний. Они могут быть сразу же внедрены для новых договоров и для действующих договоров с следующего страхового года.

Несмотря на то, что они были отнесены к более высокой региональной категории, владельцы автомобилей в ['Большем Герау'] все еще могут иметь более доступные ставки страхования, чем те, кто находится во Франкфурте, поскольку они находятся в категории 10, а не 11. Тем не менее, возможное увеличение страховых премий по автострахованию в ['Большем Герау'] после пересмотра оценки рисков аварий остается проблемой для многих жителей.

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