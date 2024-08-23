- Стоимость покупки рождественской елки растет, поскольку производители объявляют о повышении цен.

В разгар августа немногие задумываются о Рождестве, но производители елок уже начинают это делать, и они предсказывают существенное повышение цен. Согласно исследованию маркетингового агентства Kollaxo, специализирующегося на этой отрасли, все 19 крупнейших производителей елок сообщили об увеличении оптовых цен. Эти повышения цен варьируются от 5 до 20% в зависимости от размеров, типов и розничных продавцов. Ожидается, что розничные цены также отразят эти увеличения.

Значительное повышение цен: елки в этом году обойдутся недешево

Производители объясняют эти повышения цен растущими зарплатами, материальными и транспортными расходами. Кроме того, благоприятные рыночные условия позволяют заключать более выгодные сделки с меньшей конкуренцией и сокращающимся предложением.

Десять лет назад елки были настолько дорогими, что многие компании расширялись, и на рынок выходили новые игроки. В результате предложение превысило спрос, и последующее снижение цен было сложно передать потребителям. Плохие экономические условия привели к сокращению или прекращению выращивания в некоторых районах. Как объясняетCEO Kollaxo Ларс Лангханс, "и сокращение предложения, и существенное повышение цен были неизбежны и проявятся в 2024 году".

Причиной ожидаемого существенного повышения цен на елки в этом году является рост зарплат, материальных и транспортных расходов для производителей. В этом году потребителям придется платить "немалую цену" за свои елки, так как повышение цен, скорее всего, будет отражено в розничной цене.

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