- Стоимость объединения: остальные заявки еще не представлены к вторнику

До следующей среды инициативы, предприятия, администрации и организации могут подать заявки или быть номинированы на Саксонскую премию «Гармония». В 15-й раз подряд эта премия отмечает выдающуюся преданность людей с миграционным прошлым и их положительное влияние на многонациональное сосуществование в обществе.

Почетную награду вручат министр социальных дел Саксонии Петра Кёппинг (СДПГ) и саксонский комиссар по иностранцам Герт Макенрот (ХДС). Трое лауреатов получат по 3000 евро. Церемония состоится 28 октября в зале заседаний ландтага. В прошлом году инициативы из Борны, Гроссенхайна и Кёнигштайна были отмечены наградами.

Саксонская премия «Гармония» признает усилия людей с миграционным прошлым, в том числе беженцев, которые существенно способствовали многонациональному сосуществованию в обществе. Премия также чествует организации, поддерживающие интеграцию беженцев и способствующие гармоничному сосуществованию.

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