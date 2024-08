- Стинг сотрудничает с ним.

Ой, как неловко! Кажется, доктор Дре (59), знаменитый рэпер и новатор в музыке, случайно раскрыл несколько секретов, которые, возможно, хотел сохранить в тайне на время. Во время интервью с "Entertainment Tonight" он невольно раскрыл, кто будет featured на альбоме, который он продюсировал для своего рэп-коллеги Snoop Dogg (52): ни кто иной, как бывший вокалист "The Police", Sting (72).

"Я не должен был говорить об этом"

К удивлению, человек, известный своими быстрыми рифмами, возможно, все еще под впечатлением от своего выступления вместе с Snoop Dogg на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, дал интервью без цензуры. Годами ходили слухи о новом collaborative альбоме Snoop Dogg и Dr. Dre, озаглавленном "Миссионер".

Поэтому интервьюер Нишель Тернер (49) спросила о развитии альбома и будет ли доктор Дре featured как артист: "Я внес несколько треков, но не уверен, попадут ли они в альбом", - неожиданно ответил Дре. "У нас есть Стинг на одной треке, у нас есть...", - он паузу, "Чувак, на этом альбоме потрясающий состав артистов, я не должен был раскрывать этот факт, честно говоря".

"Альбом для женской аудитории"

После того, как Snoop исполнил свой девиз "Drop it like it's hot", секрет раскрыт: Стинг и Snoop будут работать вместе над одним альбомом. Хотя это может показаться неожиданной парой, это имеет смысл, учитывая общую тему альбома: "Это альбом, который будет звучать для женской аудитории", - сказал доктор Дре, имея в виду дебютный альбом Snoop "Doggystyle", который он со-продюсировал с Snoop Dogg в 1993 году: "Этот проект был еще более приятным в работе, так как мы были молодыми тогда - ему было 19, а мне было на шесть лет больше. Я думаю, это лучшая музыка, которую я создал за свою карьеру. Я думаю, люди действительно оценят это".

Новый альбом Snoop в ноябре

Доктор Дре также поделился, что у него есть до сентября 1-го, чтобы завершить продюсирование альбома, чтобы гарантировать его выход в ноябре. И с приличным количеством новых треков: "Я стремился к 14 песням, но Snoop настаивает на 16". Одно можно сказать наверняка: выступление Snoop Dogg на Олимпийских играх в Париже еще больше повысило его популярность во всем мире. Будь то как факелоносец под Олимпийскими кольцами или в элегантной экипировке для верховой езды, его кроссовер-появления уже стали сенсацией в Интернете. Миллионы поклонников во всем мире с нетерпением ждут выхода нового альбома в ноябре.

Женщины, несомненно, будут притянуты лирической и музыкальной зрелостью, представленной в предстоящем альбоме. Доктор Дре упомянул, что альбом будет звучать для женской аудитории.

