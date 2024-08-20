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Стернбах-Клиника отрицает обвинения в предстоящем закрытии

Клиника Sternbach в Шлайце испытывает существенные убытки и сталкивается с трудностями в поиске финансирования из-за отсутствия инвесторов. После политических обвинений в распространении ложной информации, администрация клиники приводит свои доводы в свою защиту.

 and  Melissa Williams
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Из-за значительных финансовых трудностей клиника Штернбах в Шлайце планирует закрыться к концу...
Из-за значительных финансовых трудностей клиника Штернбах в Шлайце планирует закрыться к концу этого месяца.

- Стернбах-Клиника отрицает обвинения в предстоящем закрытии

После объявления в конце июля о том, что находящийся в трудном положении клинический центр Шлайца закроется навсегда, администрация опровергла обвинения в обмане политиков. "Все знают, что мы боролись с серьезными финансовыми трудностями в немецком здравоохранении", - говорится в заявлении. Политические представители пытаются переложить ответственность на кого-то перед выборами, что клиническое руководство с трудом верит.

Руководство информировало политику о финансовых трудностях клиники с конца 2023 года, указав на растущие убытки, которые можно было компенсировать только с помощью внешней помощи. Обвинения, последовавшие за конструктивным сотрудничеством с Министерством здравоохранения, кажутся запутанными в свете открытого общения.

Закрытие назначено на конец августа

Клиника объявила неделей ранее, что ей придется закрыться в конце августа из-за финансовой нестабильности. Несмотря на активные усилия, не было найдено ни одного финансового партнера для сотрудничества или поглощения. Hospital is currently bleeding funds and has been in bankruptcy proceedings since the end of June.

Комиссар округа Кристиан Герготт (ХДС) раскритиковал руководство клиники за то, что оно не сообщало о тяжелом экономическом положении в течение длительного времени. Министр здравоохранения Хайке Вернер (Левые) выразила сожаление по поводу закрытия и упомянула попытки штата спасти клинику. В конечном итоге, однако, не было найдено ни одного покупателя из-за плохого финансового состояния клиники и внутренних проблем. В этом случае не хватило не обязательств правительства штата, а скорее дефектная схема финансирования федерального правительства и внутренние трудности клиники.

Влияние на пациентов и сотрудников

Таким образом, последний пациент был выписан в понедельник, что ознаменовало прекращение лечения пациентов. В момент объявления в клинике находилось примерно 50 пациентов, получающих длительное лечение. Один пациент интенсивной терапии был переведен в ближайшую больницу за неделю до этого, а остальные пациенты были выписаны и переведены домой или на дальнейшее лечение. Около 190 сотрудников будут уволены к концу месяца, многие из которых уже имеют отпускные дни. Руководство планирует провести день найма в четверг.

Германия сталкивается со значительными финансовыми трудностями в своем здравоохранении, как указано в заявлении администрации клиники. Несмотря на то, что клиника в Шлайце, Германия, сообщала политике о своих финансовых трудностях с конца 2023 года, она не смогла найти финансового партнера или покупателя из-за своего тяжелого финансового состояния и внутренних трудностей.

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