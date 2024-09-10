Стенд-ап-комедия претерпевает трансформацию, как это отмечают комики, и этот сдвиг обычно рассматривается положительно.

Хотя она уже шесть лет занималась стендапом, ей приходилось преодолевать трудности. Ее шутки не гарантировали выступлений, даже на местных шоу, и чувство неудачи становилось все более привычным.

Ее запланированное выступление с Don't Tell Comedy в Лос-Анджелесе должно было стать ее прощальным концертом, последним шансом. Конечно, она могла бы сделать несколько сета здесь и там, но полностью посвящать себя стендапу она больше не собиралась.

Однако Don't Tell Comedy выложила весь ее сет на YouTube, а также разместила фрагмент на TikTok, где она шутила об интеррасовых отношениях. Если вы активны в сети, возможно, вы на него наткнулись. Она начинает с ходу: "Те, кто в интеррасовых отношениях, молодцы. То же самое можно сказать и о Томасе Джефферсоне".

Зал аплодирует, и она удерживает их внимание, рассказывая о уникальных опытах свиданий с черными мужчинами по сравнению с белыми.

Этот TikTok-клип быстро набрал популярность на платформе, собрав более 4 миллионов просмотров. А 10-минутное видео на YouTube собрало более 800 000 просмотров.

В overnight количество подписчиков в Instagram удвоилось (сейчас 89 000). Звезды реалити-шоу оставляли комментарии. Comedy-звезды начали ей писать. Через несколько месяцев она открывала для Билла Бёрра в Madison Square Garden. Об этом воспоминании она до сих пор с трудом сдерживает слезы.

"Я всегда была хорошим комиком, усердно работала и просто нуждалась в том, чтобы меня увидели", - сказала Самсон. "Don't Tell сделал это для меня".

Don't Tell Comedy отличается от типичных комедийных шоу. Местоположение и состав участников держатся в секрете до дня шоу. Нет минимальной оплаты за напитки, что делает шоу более доступными. На некоторых мероприятиях даже можно приносить свой алкоголь. И они пользуются популярностью, собирая до 149 человек в подвальном зале боксерского зала в Атланте, чтобы посмотреть выступление местных комиков.

Для комиков по всей стране Don't Tell Comedy предоставляет больше возможностей в небольших городах. И, как может подтвердить Самсон, онлайн-презенция Don't Tell Comedy значительна - с совокупной аудиторией более 5,2 миллиона на YouTube, Instagram и TikTok.

Самсон - всего один из многих комиков, которые добились успеха благодаря Don't Tell Comedy. С момента своего основания в 2017 году комики говорят, что Don't Tell Comedy изменил ландшафт комедии.

Что такое Don’t Tell Comedy?

Одной из самых значительных вещей, которые делает Don't Tell, является то, что они предоставляют комикам платформу, особенно в онлайн-пространстве.

Вместо того чтобы полагаться на случайное TikTok-видео, которое набирает популярность, Don't Tell предлагает комикам встроенную аудиторию в социальных сетях, что редкость в сегодняшнем динамичном медиа-ландшафте. Один из миллионов их подписчиков может наткнуться на клип комика, понравиться ему, подписаться на комика иlater купить билеты на его тур. Так легче строить фан-базу.

Netflix и другие стриминговые сервисы вложили значительные средства в продвижение и производство стендап-спешлов, но возможности на таких платформах, как правило, зарезервированы для известных комиков. Между ними и менее известными комиками существует разрыв, который Don't Tell стремится преодолеть.

"В этом и состоит трудность в комедии", - сказал Каджаjian-Amory. "Либо ты живешь в роскошном особняке, либо едва сводишь концы с концами".

Эта диспропорция не всегда была нормой. В 1980-х годах клубы комедии были заинтересованы в том, чтобы заполнить свои временные слоты комиками. Количество мест превышало предложение комиков. Комики могли зарабатывать на жизнь стендапом в своих городах. В конце концов, некоторые из этих артистов прорвались, стали знаменитыми и стали узнаваемыми именами, такими как Джерри Сайнфелд и Эллен ДеДженерес.

Однако даже если они не были суперзвездами, средний класс был все еще досягаем в 1980-х годах.

Всплеск комедии в 1980-х годах сошел на нет. Меньше мест означало меньше возможностей для комиков зарабатывать на жизнь без уже существующей славы. Определение успеха изменилось: с суженным путем к среднему классу в комедии комики пытались набрать достаточно импульса, чтобы продать ситком, как Рэй Romano или, позже, Крис Рок.

Эта модель успеха продолжалась в 2000-х годах. Ворота комедии, такие как поздние шоу и Comedy Central, решали, достаточно ли комик смешной, чтобы получить платформу, будь то 10-минутный сет, получасовая специальность или позже часовая специальность. В конце концов, они могли даже получить разработку шоу (как Эми Шумер и Ник Кролл).

Теперь подход к зарабатыванию денег через комедию в основном изменился. Комики теперь должны строить и культивировать свою фан-базу через различные каналы, такие как популярные подкасты или рассылки, чтобы фанаты были готовы покупать билеты на их живые выступления. Ранее доминировавшие платформы потеряли свою силу; они были заменены более grassroots-приближением, которое питается от социальных сетей, таких как TikTok, Instagram Reels и YouTube.

Однако концепция комиков с фанами - относительно новое явление, по словам Фокса. Хотя комики, подобные Сайнфелду, могли продавать арены, большинство работающих комиков были просто главной достопримечательностью в клубе комедии в пятницу вечером. Но это изменилось сейчас.

“Эта ситуация помогла комикам всех уровней построить фан-базы”, - объяснил Фокс. “И из этих фан-баз можно генерировать стабильный доход. Это гораздо стабильнее, чем полагаться на капризы определенных ворот”.

“‘Don’t Tell’ на данный момент выделяется как одна из ведущих платформ для комедии, подобно Comedy Central”, - заявил Джонсон. “Особенно для тех, кто занимается этим недолго, это было действительно подтверждающим опытом”.

Есть и реальные преимущества. 'Don’t Tell' предоставляет комикам высококачественное, профессионально смонтированное видео, которое затем можно отправить на фестивали или использовать в демо-записи. Например, для съемки сета Джонсона работали шесть операторов и художник-постановщик. Это не обычные видео с iPhone; это высококачественные, профессиональные клипы, которые могут побудить других нанять его.

'Don’t Tell' стремится демократизировать доступ к этому. Команда не ориентируется на количество подписчиков в Instagram, уточнил Каджаjian-Amory. Их интересует только то, смешны ли вы. Просматривая их ленту, вы увидите комиков различных этнических групп, полов и демографических категорий. 'Don’t Tell' не фокусируется на определенном типе комика. Недавно ставшие вирусными комики, такие как Сьюзан Райс и Энди Хаджинес, оба в возрасте за 70 лет, входят в число восходящих звезд на платформе.

“Вот секретный ингредиент ‘Don’t Tell’”, - подчеркнул Джонсон. “Просто: ‘Хорошо ли это? Хорошо’”.

В настоящее время 'Don’t Tell' является главным местом для стендап-комедии, сказал комик Джей Джерден, особенно для менее известных комиков. В отличие от традиционных каналов, таких как телевидение или потоковая передача, на таких платформах, как TikTok, Instagram или YouTube, можно бесконечно прокручивать и смотреть больше стендап-комедии.

Полные 10-минутные выступления доступны на YouTube, но 'Don’t Tell' использует короткие вертикальные видео длительностью одна минута с большими подписями на других страницах социальных сетей. Они предлагают развлекательные комедийные фрагменты, которые побуждают зрителей смотреть более длинные выступления, подобно viral TikTok видео Самсона. Этот подход поддерживает вовлеченность зрителей и знакомит их с различными видами комедии.

Обсуждая неосязаемые аспекты - разнообразие, вовлеченность аудитории и вертикальную интеграцию, Джерден сказал: “‘Don’t Tell’ действительно задает стандарт”.

Куда движется комедия?

Расширяя возможности для комиков получать признание как в Интернете, так и в местном масштабе, 'Don’t Tell' создал условия для продвижения карьеры большего числа комиков. С объективной точки зрения, это положительное развитие; ранее в этом году Vulture описал это предприятие как “Благожелательный страж комедии”.

Однако есть и ограничения по формату. Хотя 'Don’t Tell' имеет значительную онлайн-аудиторию, он не контролирует, что станет вирусным, а что нет. Он предоставляет платформу для различных людей, но работа в Интернете означает, что он все еще подвержен капризам алгоритма.

“Если подумать о том, что работает на YouTube или Twitter, хорошие вещи не обязательно становятся успешными”, - сказал Фокс. “Это контент, который вызывает определенный отклик у людей. Этот отклик может не подходить для построения правильной аудитории”.

Озабоченность Фокса заключается в том, что это может побудить комедию быть громче, шумнее или более реакционной - факторы, которые хорошо работают в социальных сетях. Или это может привести к тому, что зрители будут ожидать, что стендап-комедия будет похожа на Instagram Reels или TikTok видео.

Это не вина 'Don’t Tell Comedy'. Это просто природа Интернета. Однако если люди в основном потребляют стендап-комедию в Интернете, а не вживую, это может стать проблемой.

Несмотря на это, комикам нужна известность, и 'Don’t Tell' имеет потенциал для представления большего числа людей разнообразным комикам на разных уровнях. Это означает больше зрителей, посещающих живые стендап-комедии, поддерживающих гастролирующих комиков и поддерживающих всю экосистему стендап-комедии.

“‘Don’t Tell’ поможет многим людям открыть для себя новых любимых комиков, чьи карьеры продолжат процветать в ближайшие годы”, - сказал Джерден. “Для меня это в конечном итоге хорошая работа, которую следует праздновать и поощрять”.

В случае Самсон и многих других комиков, подобных ей, эта работа изменила жизнь.

Успех TikTok-клипа Самсон на 'Don’t Tell Comedy' привел к значительному увеличению ее онлайн-присутствия и подписчиков в Instagram, в конечном итоге открыв двери для выступлений в престижных местах.

В результате значительной онлайн-аудитории 'Don’t Tell Comedy', комики, подобные Самсон, имеют встроенную аудиторию, чтобы помочь им установить базу поклонников и построить устойчивый доход.

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