- Стеллаж для автомобилей с крышей, содержащий стоящую доску для гребли на шоссе А8.

На автодороге А8 в районе Гюнцбурга грузовое приспособление, прикрепленное к доске для серфинга, выпало из транспортного средства, пролетев вниз. Раскиданный груз, состоящий из снаряжения для кемпинга, разлетелся по трем полосам, как сообщает полиция. В результате происшествия пострадали три автомобиля, но, к счастью, никто не пострадал. Отрезок автодороги А8 был временно перекрыт на месте аварии вблизи Йеттинген-Шеппаха, в направлении Штутгарта.

Транспортное средство, ответственное за падение грузового приспособления, отсутствовало на месте происшествия. Авторитеты призывают свидетелей и владельца потерянного багажа предоставить информацию.

Грузовое приспособление изначально принадлежало транспортному средству, движущемуся по автодороге А8. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что инцидент произошел возле развязки Йеттинген-Шеппах, известной своей интенсивной дорожной развязкой.

Читайте также: