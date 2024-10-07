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Стеллантис инициирует судебное разбирательство против UAW в федеральном суде США из-за предполагаемых предупреждений о забастовке.

 and  James Williams
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Стеллантис инициирует судебное разбирательство против UAW в федеральном суде США из-за предполагаемых предупреждений о забастовке.

Автопроизводитель Stellantis подал в суд в четверг, стремясь к тому, чтобы суд США по Центральному округу Калифорнии признал незаконным нарушение локальным профсоюзом UAW Local 230 условий контракта, которое заключается в проведении голосования за санкционирование забастовки.

Stellantis стремится привлечь к ответственности UAW и местную профсоюзную организацию за возможные убытки в доходах и ущерб, причиненный любой забастовкой из-за нарушений производства.

В четверг значительное большинство членов UAW на распределительном центре автозапчастей Stellantis в Лос-Анджелесе решило подать заявку на санкционирование забастовки, если компания и профсоюз не смогут разрешить спор о планах инвестиций компании.

Президент UAW Шон Фейн заявил в заявлении, что компания нарушила контракт, отказавшись от обязательств по инвестициям, но Stellantis утверждает, что такие инвестиции были зависимы от рыночных условий и снижения спроса на электромобили.

"UAW проявил недобросовестность, игнорируя это условие, подавая обманчивые жалобы и инициируя голосование за санкционирование забастовки, чтобы вынудить Stellantis выполнить свои планы инвестиций", - заявила компания в иске.

В письме к членам UAW в пятницу Фейн предупредил о попытках руководства Stellantis распространять дезинформацию и сеять страх и неразбериху о правах на санкционирование забастовки. Он назвал иск и другие действия компании "отчаянными шагами", добавив, что юристы профсоюза "исключительно уверены" в праве профсоюза на забастовку.

Фейн обвинил CEO Stellantis Карлоса Тавареса в преследовании радикальных сокращений в убыточных операциях компании в США.

"Мы отказываемся быть пассивными наблюдателями, пока эта компания нарушает наше соглашение и ставит под угрозу наши рабочие места, заводы и общины. Мы едины и решительны. Мы сделаем все, чтобы соблюдать наши контракты и защищать американские рабочие места", - сказал Фейн.

В соответствии с контрактом 2023 года с профсоюзом Stellantis обязалась инвестировать 1,5 миллиарда долларов в свой завод по сборке в Бельвиidere, Иллинойс, для производства новых среднеразмерных грузовиков к 2027 году, что является частью общей стратегии инвестиций автопроизводителя в размере 19 миллиардов долларов.

Stellantis признал в августе, что откладывает некоторые инвестиции из-за экономических условий, но заявил, что "решительно привержен своим обязательствам".

Министерство энергетики объявило в июле, что планирует предоставить Stellantis 334,8 миллиона долларов для возобновления работы закрытого завода по сборке в Бельвиidere для производства электромобилей и 250 миллионов долларов для модернизации своего завода по производству трансмиссий в Индиане для производства компонентов для электромобилей, но заявило, что эти награды еще не финализированы.

Stellantis выражает озабоченность возможными финансовыми потерями для своего бизнеса из-за возможных забастовок в рамках спора с локальным профсоюзом UAW Local 230.

Если голосование за санкционирование забастовки будет успешным, это может привести к нарушениям в бизнес-операциях компании и потенциально повлиять на ее доходы.

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