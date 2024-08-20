Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЗаниматься

Стелла ответила утвердительно.

Как сообщается, Антонио Бандерас и Мелани Гриффит планируют сопровождать свою дочь Стелу на предстоящей свадьбе, так как онаRecently got engaged.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута

- Стелла ответила утвердительно.

Стелла Бэндерас (27), дочь актрисы Мелани Гриффит (67) и бывшего мужа Антонио Бандераса (64), объявила о помолвке со своим давним возлюбленным Алексом Грушиньски.

"Я могла бы провести вечность со своим лучшим другом в мире!" - написала Бэндерас в Instagram, опубликовав фото, предположительно запечатлевшее предложение. Снимок демонстрирует кольцо с бриллиантом, которое, вероятно, Грушиньски подарил ей во время пикника. Бэндерас также поделилась другими фотографиями из их прошлого.

"Их роман начался в детском саду!"

Гриффит поздравила их трогательное объявление в Instagram, написав: "Я так вас люблю! Поздравляю еще раз!" На своей странице актриса написала: "Он сделал предложение... На коленях... Она сказала "да". Стелла и Алекс помолвлены и планируют свадьбу. Их любовная история началась в детском саду!" Гриффит описала их связь как "истинную и глубокую любовь".

Звезда "Зорро" Бандерас также опубликовала фотографии счастливой пары в Instagram, написав: "Моя дочь Стелла дель Кармен выходит замуж. Мы не могли быть более счастливы и взволнованы".

Выйдет ли замуж и другая дочь?

Бандерас и Гриффит родили Стеллу примерно через четыре месяца после своей свадьбы в мае 1996 года. Они расстались в 2015 году. Гриффит также является матерью двоих других детей: сына Александра (38) от предыдущего брака с актером Стивеном Бауэром (67) и дочери Дакоты (34) от другого союза с "Майами Вайс" Доном Джонсоном (74).

До помолвки Стеллы Дакota Джонсон, известная по "50 оттенкам серого", вызвала слухи о возможном расставании со своим партнером и вокалистом Coldplay Крисом Мартином (47). Представитель быстро опроверг слухи, сообщив журналу "People", что пара "процветает вместе". Вскоре после этого Джонсон была замечена с кольцом на пальце.

Помолвка Стеллы Бэндерас вызвала волнение по поводу свадьбы.

Гриффит выразила свою радость, сказав: "Планирование свадьбы - это волнующее время, и я так рада за них обоих!" Скорое торжество обещает быть грандиозным, так как их связь выдержала испытание временем, начавшись в детском саду.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Пэтти ЛаБэлл участвует в туре во время национального съезда Демократической партии (ДНС),...
Общество

Пэтти Лабелл и Комон проводят звуковую проверку перед второй ночью в Чикаго

В Чикаго экс-президент и бывшая первая леди, Барак и Мишель Обама, запланированы сделать речь на Национальном демократическом съезде во вторник вечером. Тем не менее, они не единственные известные фигуры, которые, как ожидается, появятся в United Center, когда съезд начнет свой второй день.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Кейт Бекинсейл изменила цвет волос, больше не нося стиль омбре Brune
Общество

Актриса открывает новый вид

Кейт Бекинсейл, известная британская актриса, на данный момент демонстрирует имидж под названием "Молочная клубника". Результат довольно соблазнительный.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Особенная в розовом: Селин Дион выделяется вShort, Руффированная юбка.
Общество

Изделие для летнего одежды

В сезон солнечной погоды воланы становятся незаменимой частью гардероба каждой женщины, благодаря своей сморщенной эстетике они идеально вписываются в разные стили моды.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Американский судебный орган отменил запрет администрации Байдена на контракты сотрудников, не конкурирующих.
Экономика

Американский судебный орган отменил запрет администрации Байдена на контракты сотрудников, не конкурирующих.

Tribunal федерального уровня в Техасеplatformoha государства предотвратить внедрение правила из Комиссии США по торговле, которое ограничивает распространенную практику, при которой работники соглашаются воздерживаться от присоединения к конкурирующим работодателям или создания конкурентного...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Пэтти ЛаБэлл участвует в туре во время национального съезда Демократической партии (ДНС),...
Общество

Пэтти Лабелл и Комон проводят звуковую проверку перед второй ночью в Чикаго

В Чикаго экс-президент и бывшая первая леди, Барак и Мишель Обама, запланированы сделать речь на Национальном демократическом съезде во вторник вечером. Тем не менее, они не единственные известные фигуры, которые, как ожидается, появятся в United Center, когда съезд начнет свой второй день.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Сообщалось, что якобы сделанные им звонки о самострелах необоснованно ставили под угрозу жизнь и...
Политика

В Нью-Йорке мужчина из Орегона находится под федеральным надзором за ложные обвинения в бомбежке еврейских медицинских учреждений и центров ухода.

Мужчину из Орегона, якобы ответственного за рассылку ложных угроз взрыва в направлении нескольких еврейских медицинских учреждений в Нью-Йорке и на Лонг-Айленде, задержали по федеральным обвинениям, согласно сообщениям властей.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Джонни Депп покажет свой второй фильм под названием "Моди" на фестивале.
Кино

Джонни Депп покажет свой второй фильм под названием "Моди" на фестивале.

После юридической борьбы со своей бывшей супругой Джонни Депп вернулся на экран с фильмом 'Жанна д Nonostante'. Он представляет свою вторую режиссерскую попытку на престижном мероприятии.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно