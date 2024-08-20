- Стелла ответила утвердительно.

Стелла Бэндерас (27), дочь актрисы Мелани Гриффит (67) и бывшего мужа Антонио Бандераса (64), объявила о помолвке со своим давним возлюбленным Алексом Грушиньски.

"Я могла бы провести вечность со своим лучшим другом в мире!" - написала Бэндерас в Instagram, опубликовав фото, предположительно запечатлевшее предложение. Снимок демонстрирует кольцо с бриллиантом, которое, вероятно, Грушиньски подарил ей во время пикника. Бэндерас также поделилась другими фотографиями из их прошлого.

"Их роман начался в детском саду!"

Гриффит поздравила их трогательное объявление в Instagram, написав: "Я так вас люблю! Поздравляю еще раз!" На своей странице актриса написала: "Он сделал предложение... На коленях... Она сказала "да". Стелла и Алекс помолвлены и планируют свадьбу. Их любовная история началась в детском саду!" Гриффит описала их связь как "истинную и глубокую любовь".

Звезда "Зорро" Бандерас также опубликовала фотографии счастливой пары в Instagram, написав: "Моя дочь Стелла дель Кармен выходит замуж. Мы не могли быть более счастливы и взволнованы".

Выйдет ли замуж и другая дочь?

Бандерас и Гриффит родили Стеллу примерно через четыре месяца после своей свадьбы в мае 1996 года. Они расстались в 2015 году. Гриффит также является матерью двоих других детей: сына Александра (38) от предыдущего брака с актером Стивеном Бауэром (67) и дочери Дакоты (34) от другого союза с "Майами Вайс" Доном Джонсоном (74).

До помолвки Стеллы Дакota Джонсон, известная по "50 оттенкам серого", вызвала слухи о возможном расставании со своим партнером и вокалистом Coldplay Крисом Мартином (47). Представитель быстро опроверг слухи, сообщив журналу "People", что пара "процветает вместе". Вскоре после этого Джонсон была замечена с кольцом на пальце.

Помолвка Стеллы Бэндерас вызвала волнение по поводу свадьбы.

Гриффит выразила свою радость, сказав: "Планирование свадьбы - это волнующее время, и я так рада за них обоих!" Скорое торжество обещает быть грандиозным, так как их связь выдержала испытание временем, начавшись в детском саду.

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