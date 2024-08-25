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"Стелла ищет первого двойного супруга" - Стелла ищет потенциального партнера, независимо от пола

В шоу «Холостячка» происходит беспрецедентный поворот событий: мужчины-конкурсанты сталкиваются с женскими соперницами, стремящимися завоевать внимание ведущей конкурса роз.

 and  Yaroslav Smith
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Стелла Штагман является первым участником и для мужчин, и для женщин в конкурсе 'Свидание вслепую'.
Стелла Штагман является первым участником и для мужчин, и для женщин в конкурсе 'Свидание вслепую'.

- "Стелла ищет первого двойного супруга" - Стелла ищет потенциального партнера, независимо от пола

За последние десять лет RTL вела "Холостячку" по пути к любви. Но этот новый сезон, который начнется 26 августа, уникален. Сначала он не будет транслироваться на бесплатном телевидении, как обычно, а только на платформе потокового вещания RTL+. Во-вторых, в этом году мужчины-конкуренты столкнутся с жесткой конкуренцией: они не единственные, кто борется за последний розовый бутон; в этом сезоне также участвуют женщины-конкурсантки.

Этой сезон "Холостячки", Стелла Шмидт, является первой бисексуальной женщиной, занявшей эту роль. 27-летняя коренная жительница Мюнхена давно задумывалась о участии в шоу, как она рассказала немецкому пресс-агентству. "Теперь для меня пришло время, потому что у меня недавно была серьезная relationship - моя первая с женщиной. Она была первой женщиной, в которую я когда-либо влюблялась. Итак, я стала первой бисексуальной "Холостячкой".

"Добро пожаловать на "Би-Холостячку", - объявляет трейлер, который RTL поделился в Интернете.

Пол не имеет значения - 50:50

Итак, она отправляется в Таиланд в поисках своей идеальной пары - будь то женщина или мужчина. "Я была открыта для обоих полов - 50:50", - поделилась она. Она не сосредоточивалась на поле, "а скорее на вопросе, какой человек это?". Показ уже был снят, поэтому она не может раскрыть результат. Однако цифры не exactly благоприятствуют женщинам: есть 15 мужчин и всего пять женщин.

"Женщины - это другой вид вызова", - говорит один из конкурсантов в трейлере. "Две разные миры сталкиваются здесь", и: "Это полностью отличается от того, что было раньше".

Ее предшественница, Шэрон Баттисте, недавно объявила в Instagram, что она и ее избранник из сезона 2022 года снова вместе - единственная пара "Холостячки", которая все еще вместе в настоящее время. Шмидт призналась, что боялась, что сама не найдет любви.

"Я боялась, что не влюблюсь, что не будет человека, с которым я могла бы построить будущее", - сказала она dpa. Но если верить трейлеру RTL, ее страхи были напрасными. "Я влюбилась в обоих", - говорит Шмидт в трейлере.

"Я боялась, что, возможно, влюблюсь, и чувства не будут взаимными, и боялась, что кто-то уйдет добровольно и причинит мне боль, и также боялась, что меня будут судить за то, кто я есть, и что я бросаю вызов гетеронормативной структуре. Но надежда и волнение перевешивали все", - сказала она dpa.

20 конкурсантов надеются на последний розовый бутон - и, скорее всего, также на славу и новых подписчиков на платформах социальных сетей.

"Конечно, все думают о славе, но для каждого и каждого надежда найти любовь очень высока", - сказала Шмидт. "И хотя мы можем сказать сначала, что хотим участвовать в шоу, всегда есть мысль: я могу встретить любовь всей своей жизни. Я полностью уверена, что настоящие чувства разовьются. Те обвинения, что все это только ради кликов, - чушь".

Стелла Шмидт, почувствовав храбрость после своей первой любви с женщиной, говорит "Я люблю тебя" кому-то во время своего путешествия к совершенству на "Би-Холостячке". Уникальный сезон с равным представительством мужчин и женщин бросает вызов традиционным нормам и ожиданиям, вызывая эмоции, которые выходят за рамки любви к славе.

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