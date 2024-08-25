- Стелла ищет человека, независимо от пола.

Более 10 лет RTL ведет "Холостячку" по пути к любви. Но грядущий сезон, который начнется 26 августа, принесет неожиданный поворот. Он будет эксклюзивно доступен на стриминговом сервисе RTL+, и мужчины, участвующие в этом году в борьбе за финальную розу, столкнутся с необычным вызовом: участие женщин.

Новая "Холостячка", Стелла Штегманн, делает историю, став первой бисексуальной розочницей в этой роли. 27-летняя уроженка Мюнхена давно задумывалась о участии в шоу и поделилась своими мыслями с Deutsche Presse-Agentur в интервью. "Я теперь готова, так как недавно пережила значительные отношения - мои первые с женщиной. Она была первой женщиной, в которую я когда-либо влюблялась. Таким образом, я стала первой бисексуальной "Холостячкой"."

Что касается пола, то соотношение равное: 50:50

Отправляясь в свой путь в Таиланд, Штегманн искала идеальную пару - будь то женщина или мужчина. "Я оставалась открытой для обоих полов, с равным соотношением 50:50. Я больше сосредоточилась на самом человеке, а не на его поле", - сказала она. Поскольку съемки уже завершены, она не может раскрыть никаких подробностей.

Ее предшественница, Шэрон Баттисте, недавно раскрыла в Instagram, что она и ее избранник из сезона 2022 года воссоединились - это единственная пара "Холостячки", которая все еще вместе. Штегманн призналась, что боится, что любовь минует ее.

"Боялась, что не найду любовь"

"Я боялась, что не найду любовь, что там не будет никого, с кем я захочу разделить будущее, - призналась она dpa. - Я волновалась, что, возможно, влюблюсь, и чувства не будут взаимными, и боялась, что кто-то уйдет добровольно, чтобы причинить боль, а также боялась, что меня будут судить за мою идентичность и бросать вызов гетеронормативной структуре". Однако надежда и ожидание превзошли все опасения.

20 претендентов возлагают надежды на финальную розу в шоу - вместе с вероятностью обрести новых подписчиков в Instagram и других платформах.

"Уверена, что настоящие чувства возникнут"

"Все думают, что все там из-за славы, и такие мысли действительно приходят в голову, но каждый надеется, что найдет любовь там, - заявила Штегманн. - Хотя вы можете initially думать, что хотите участвовать, мысль о том, что вы можете найти любовь всей своей жизни, остается постоянной". Она убеждена, что настоящие чувства возникнут. Идея о том, что все это для кликбейта, просто абсурдна.

Введение участвующих женщин добавляет невиданную сложность в отношениях в этом сезоне "Холостячки". Несмотря на страхи не найти любовь или столкнуться с суждением из-за своей сексуальности, Стелла Штегманн подходит к своему пути с открытым умом, ища пару независимо от пола.

Читайте также: