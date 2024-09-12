Стефан Рааб превращается в физическое воплощение Адониса.

С досье до боя Стефана Рааба против Регины Хальмич осталось всего два дня, и он спешит привести себя в форму. В недавнем промо-ролике показано, как Рааб преображается под чутким руководством доктора, и создается впечатление, что "Доктор Ламборгини" берет в руки скальпель.

Подготовка к бою Стефана Рааба против Регины Хальмич, который состоится в эту субботу вечером в Дюссельдорфском Доме PSD Bank и будет транслироваться в прямом эфире на RTL и RTL2 в 8:15, идет полным ходом. В своем третьем видео в Instagram, опубликованном в эту неделю в четверг утром, Рааб продолжает подогревать интерес к событию.

В первых двух видео мы видели 57-летнего Рааба в "жирном костюме" под присмотром Памелы Риф. Фитнес-инфлюенсер повела его к вымышленному пластическому хирургу, которого сыграл комик Михаэль "Бully" Хербиг, и было подразумевалось, что тренировок будет недостаточно, чтобы привести в форму Рааба к сроку. Похоже, пластическая хирургия была единственным решением.

От точных инструментов до строительной техники

"Достаточно сложно, но выполнимо", - объясняет "Бully" в роли "Доктора Ламборгини", надевая синий хирургический халат перед тем, как приступить к работе над Раабом с помощью пинцетов, дрелей, пилы, липосакции, компрессоров и молотков. "Что нужно исправить?" спрашивает ассистент. "Все!" отвечает доктор. "А что насчет волос?" "Мы их обновим". "Нос?" "Он изменится". "Зубы?" "Мы их тоже обновим".

После извлечения нескольких "кусочков" и, возможно, оливки, хирург доволен: "Впечатляюще, правда? Я сразу же опубликую это в Instagram". Даже Памела Риф аплодирует в восхищении: "Вау, это выглядит потрясающе".

Результаты видны в самом видео. Преображение Рааба поистине чудотворно: он теперь настоящий Адонис. Это новое тело даже отмечено в фоновой музыке: "Я видела Стефана Рааба - он так красив", - шепчет голос.

Это конец серии видео Рааба в Instagram перед событием? Будет ли момент истины - его настоящий вид - сохранен до последней минуты в субботу перед боем? Или будут еще откровения до этого? Интрига нарастает. Остается еще один вопрос: что означает акроним "НВСДВХ" на шапке Рааба, которую он впервые продемонстрировал в конце марта?

Преображение Стефана Рааба, показанное в его видео в Instagram, происходит под присмотром "Доктора Ламборгини", которого играет Михаэль "Бully" Хербиг. В последнем видео Рааб продолжает проходить через множество изменений, а "Доктор Ламборгини" использует различные инструменты, такие как пинцеты, дрели и молотки.

По мере приближения боя Рааба против Регины Хальмич зрители и поклонники с нетерпением ждут раскрытия его окончательного физического преображения и пытаются разгадать значение акронима "НВСДВХ" на его шапке.

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