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Стефан Рааб наслаждается успешным дебютом на RTL

 and  Max Becker
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Стефан Рааб наслаждается успешным дебютом на RTL

"Победа в миллион здесь не предвидится" - это девиз нового шоу Стефана Рааба на RTL+. tanto Stefan как и платформа явно наслаждаются своими победами после премьеры. Формат шоу, похоже, стал настоящим триумфом.

Возвращение Стефана Рааба принесло RTL+ самый успешный премьерный показ за всю историю. Точные цифры еще не опубликованы, но первые признаки указывают на грандиозный успех шоу.

"73% подписок были проданы новым клиентам, а остальные - возвращающимся, которые подписались на RTL+ ради Рааба", - объявил RTL. "Рааб также бушует в социальных сетях: более 465 миллионов взаимодействий в Instagram, TikTok, Facebook, YouTube и других платформах с субботнего боксерского события", - радовался канал.

Точные данные о количестве зрителей шоу Рааба на RTL+ будут доступны через 14 дней, согласно AGF Videoforschung, которая проводит оценку. Задержанная мера учитывает тот факт, что в отличие от линейного телевидения, стриминг не имеет фиксированных времени вещания, и шоу часто смотрят в течение длительного периода.

"Кажется - в лучшем смысле - что он никогда не уходил и всегда был частью семьи RTL", - сказал программный директор RTL Инге Лешек о дебюте Рааба на RTL+ с новым шоу. "Именно то, что я ожидала: Рааб вернулся и бьет все рекорды на крупнейшей национальной стриминговой платформе Германии, RTL+. Рааб вновь доказал вчера, что он исключительный артист".

Пиковые выступления в боксерском матче

На данный момент у RTL+ около 5,6 миллиона платных подписчиков. Рааб и RTL договорились сотрудничать в течение следующих пяти лет. В течение этого периода будет разработано несколько новых форматов с участием Рааба, некоторые из которых также будут транслироваться в регулярной программе RTL. "Мы не только разделяем страсть Рааба к победе, но и его неуклонное понимание хорошего развлечения, которого так не хватало Германии, и мы с нетерпением ждем как минимум еще пять лет рекордных успехов для RTL Germany!" - объяснила Лешек.

Даже боксерский матч Рааба против Régina Halmich в прошлую субботу показал пиковые выступления. Почти восемь миллионов зрителей посмотрели, как 57-летний Рааб получает пощечину от бывшей чемпионки мира. Доля рынка для RTL составила более 40% (14-59 лет) или даже около 53% (14-49 лет) в рекламно-реlevantных целевых группах. С песней "Pa auf's Maul" Рааб сразу же взлетел на вершину чартов.

После успешной премьеры "Победа в миллион здесь не предвидится с Стефаном Раабом" шоу скоро вернется на RTL+. Второе эпизод выйдет в следующий вторник, 25 сентября, в 8:10 вечера. THEN Рааб снова сразится с кандидатом Søren, который так впечатлил в первом эпизоде, что все еще имеет шанс выиграть €1 миллион.

RTL+ доволен рекордным успехом шоу Стефана Рааба, о чем свидетельствуют высокий уровень новых подписок и активность в социальных сетях. Как отметила программный директор RTL Инге Лешек, дебют Рааба на RTL+ стал триумфом, собрав восторженные отзывы и побил рекорды на крупнейшей национальной стриминговой платформе Германии.

В свете того, что у RTL+ сейчас около 5,6 миллиона платных подписчиков, и Рааб и RTL договорились сотрудничать в течение следующих пяти лет, ясно, что RTLplus продолжит извлекать выгоду из присутствия Рааба, разрабатывая новые форматы tanto для RTL+ как для регулярной телепрограммы RTL.

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