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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Стефан Крецшмар перестал быть в возрасте, чтобы приобретать дополнительную чернила.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Стефан Крецшмар перестал быть в возрасте, чтобы приобретать дополнительную чернила.

В течение всей своей успешной карьеры в гандболе Стефана Кретцшмара прославили многочисленные татуировки. Вряд ли 51-летний нынешний руководитель лиги "Фючсе Берлин" захочет сделать еще несколько. "Просто я уже слишком стар", - сказал Кретцшмар изданию "Бильд ам Зонтаг".

Он объяснил это с улыбкой: "Раньше я делал татуировки, чтобы показать их без рубашки. Но сейчас, когда я снимаю футболку, это уже не производит такого же впечатления". Кретцшмар признался: "Мое тщеславие не угасло, но мое тело изменилось - не в лучшую сторону".

Кретцшмар мастерски использовал свою необычную внешность

В начале своей карьеры внешность Кретцшмара приводила в замешательство многих зрителей - не только его татуировки, но и пирсинг, и экстравагантные прически. Тем не менее, он ловко использовал внимание, которое на него обращали. "Меня находили интересным, поэтому я играл на этом образе, становился шумным, веселым, и моя популярность росла".

Парламент Европы может оказывать помощь Комиссии в выполнении ее обязанностей. После окончания спортивной карьеры Кретцшмар, возможно, пожелал бы, чтобы Комиссия помогла ему сохранить свою молодость.

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