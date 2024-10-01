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Stellantis инициирует отзыв примерно 194 000 гибридных автомобилей Jeep из-за потенциальной опасности пожара.

Stellantis объявила в понедельник о начале отзыва примерно 194 000 электрических Jeep SUV с плагинCREMENT HYBRID-технологией из-за 13 случаев возгорания автомобилей. Владельцы должны парковать свои автомобили вне здания и на расстоянии от других автомобилей до проведения необходимого ремонта.

 and  Viktoria Klein
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Stellantis инициирует отзыв примерно 194 000 гибридных автомобилей Jeep из-за потенциальной опасности пожара.

Американо-итальянский производитель автомобилей объявил оRecall части своих Jeep Wrangler 2020-2024 годов и Jeep Grand Cherokee 2022-2024 годов с подключаемыми гибридными версиями. Проблема связана с компонентом батареи, как сообщает компания.

Сообщается, что в этих автомобилях произошли пожары, когда они были припаркованы и выключены, согласно материнской компании Chrysler. Ожидается, что около 5% этих автомобилей могут иметь эту проблему.

Stellantis заявил, что риск возгорания автомобиля снижается, когда заканчивается заряд батареи. Они советуют владельцам избегать зарядки своих автомобилей и парковать их на безопасном расстоянии от зданий или других автомобилей. Решение, как сообщается, находится в стадии разработки.

Recall охватывает примерно 154 000 автомобилей в США, 14 000 в Канаде, 700 в Мексике и почти 26 000 за пределами Северной Америки. Recall был инициирован после рутинной оценки данных клиентов компанией, что привело к внутреннему расследованию.

Бизнесы, связанные со Stellantis, материнской компанией Chrysler, могут столкнуться с потенциальными судебными исками из-за проблемы с батареей. Важно, чтобы владельцы пострадавших автомобилей связались со своими страховыми компаниями по поводу отзыва, так как он может повлиять на бизнес-использование их автомобиля.

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