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Ставки по ипотеке ниже максимума.

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам фиксированной ставки составила 6,49% на этой неделе, слегка увеличившись по сравнению с уровнем предыдущей недели, сообщил Фредди Мак в четверг. Но это все еще значительно ниже пикового значения этого года и двухлетнего максимума осенью прошлого...

 and  Vladimir Milov
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Частные дома в Крокетте, Калифорния, в четверг, 6 июня 2024 года
Частные дома в Крокетте, Калифорния, в четверг, 6 июня 2024 года

Ставки по ипотеке ниже максимума.

Заявки на ипотеку резко выросли на 17% на прошлой неделе, что обусловлено желанием домовладельцев переоформить кредиты, рост которых составил впечатляющие 35%, согласно данным Ассоциации банкиров по ипотеке, опубликованным в среду. Процентные ставки по ипотеке резко снизились на прошлой неделе до самого низкого уровня за более чем год, согласно данным гиганта ипотечного финансирования Фредди Мак.

И ожидается, что затраты на заимствование упадут еще больше во второй половине этого года, если Федеральная резервная система выполнит ожидаемые снижения процентных ставок, которые прогнозируют экономисты и инвесторы.

Несмотря на снижение процентных ставок по ипотеке, рынок недвижимости в США по-прежнему остается непосильным для многих американцев, особенно для тех с низкими доходами, проживающих в густонаселенных городах с быстрым ростом цен на жилье, таких как Сан-Диего и Нью-Йорк.

Цены на жилье достигли рекордных высот несколько раз в этом году, согласно данным S&P Global и отдельно от Национальной ассоциации риэлторов.

Нехватка доступного жилья в многих регионах страны продолжает стимулировать рост цен на жилье. В этом году было сделано несколько шагов к более доступному рынку, с общим количеством доступного жилья, которое улучшалось каждый месяц в 2024 году, согласно данным NAR. Но спрос все еще превышает предложение.

Ключевым фактором, облегчающим расходы на жилье в местах, таких как Тампа, Денвер и Миннеаполис, является увеличение строительства жилья. Темпы строительства жилья зависят от таких факторов, как местные законы о зонировании, доступность земли и тенденции роста населения. В Тампе приток новых жителей, а также большие площади доступной земли способствовали значительному замедлению роста расходов на жилье, что существенно снизило общий уровень инфляции в районе метрополии.

Постоянно высокие расходы на жилье становятся препятствием для исторической борьбы Федеральной резервной системы с инфляцией. Инфляция значительно снизилась с пиковых значений, достигших 40-летнего максимума летом 2022 года, и составила 2,9% в годовом исчислении в июле, что является первым случаем за более чем три года, когда индекс потребительских цен составил менее 3%, согласно данным, опубликованным в среду. Но цель ФРС составляет 2% в годовом исчислении. Расходы на жилье составили почти 90% увеличения потребительских цен, зафиксированного в прошлом месяце.

Исключая расходы на жилье, индекс потребительских цен вырос на 1,7% за 12 месяцев, закончившихся в июле, согласно данным Министерства труда.

Эта история развивается и будет обновляться.

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