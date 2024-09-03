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КультураНовостиГермания

"Старые поколения воспринимают нас как под влиянием и колеблются в отношении трудоустройства".

Коллизия между представителями поколений бэби-бумеров и Z на ZDF: Шесть известных фигур из обеих возрастных групп обменялись мнениями о стереотипах в дискуссии 'Работали без устали! Вы же ленивы?'

 and  Ann Bradley
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Изобелль Вивьен, в качестве плотника и влиятельного лица в социальных сетях, pôleнëт стереотипы,...
Изобелль Вивьен, в качестве плотника и влиятельного лица в социальных сетях, pôleнëт стереотипы, связанные с поколением бэби-бумеров, в своей работе 'Вы ленивые, мы были продуктивными!'

- "Старые поколения воспринимают нас как под влиянием и колеблются в отношении трудоустройства".

Одна сторона: Группа Бэби-бумеров, состоящая из футбольного комментатора Франка Бушманна, 59 лет, бизнесвумен Дагмар Вёрль, 70 лет, и кабаре-артистки Дезире Ник, 67 лет, столкнулась с представителями поколения Z, представленными музыкантом Романом Лохманном, 25 лет, Influencerом в социальных сетях Изабель Вивьенн, 26 лет, и ведущей подкаста Ясмин М'Бarek, 25 лет.

В одном из выпусков шоу ZDF "Wir waren fleißig! Ihr seid faul?" они обсуждали стереотипы о поколениях: действительно ли молодёжь ленива или же пожилые люди безрассудны и высокомерны? В ходе дискуссии Изабель Вивьенн, Influencer и плотник, выразила своё раздражение по поводу этих предрассудков: "Самые раздражающие стереотипы - это то, что поколение Z ленивое, не работает и в итоге разрушает экономику".

Она поделилась своим опытом, сказав: "Я - представитель поколения Z и самозанятая плотник, поэтому прийти на работу в 7 утра для меня не исключение".

Она также пояснила, что когда поколение Z говорит о балансе работы и личной жизни, они не имеют в виду "вегетарианство на солнце" или избегание работы. Вместо этого они выступают за работу определенное количество часов и использование оставшегося времени для общения с близкими и поиска личного счастья, поддерживая баланс. Если поколение Z выступает за четырёхдневную рабочую неделю, это не значит, что они хотят "отдохнуть", а скорее "они поняли, также через вас, что вы часто отсутствовали в жизни. Что вы, как родители, часто отсутствовали, и мы по вам скучали".

Поколение Z против Бэби-бумеров: "Нечувствительность и непонимание"

В видении Вивьенн, поколение Z сталкивается с проблемами, отличными от тех, с которыми сталкивалось поколение Бэби-бумеров. "Мы понимаем, что входим в эпоху экономической нестабильности из-за изменения климата, поэтому мы стремимсяquestion the purpose of things. Это должно быть полезно для климата, для общества в целом и для нашего поколения".

Она обвинила Бэби-бумеров в "нечувствительности" и "непонимании" за то, что они оставили молодое поколение с "крайним ущербом от изменения климата", не показывая признаков изменения своего образа жизни. Она обвинила старшее поколение в "чистой нечувствительности" и указала на их неспособность признать проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение.

Дagmar Вёрль, одна из представителей Бэби-бумеров, ответила на обвинения Вивьенн, сказав: "Ваше широкое обвинение несправедливо". Она заявила: "Винить нас во всех благах поколения Z неправильно", и заключила: "всё, что сегодняшнее поколение Z наслаждается, это благодаря усилиям поколения Бэби-бумеров".

После шоу Twitter отразил разделение общественного мнения, с одним комментарием: "Арrogant #Boomer выражает себя на #wirwarenfleissig на #zdf. Хотя поколение Бэби-бумеров внесло значительные contributions и боролось за многие вещи, образ жизни этого поколения не sostenible".

Другой комментарий критиковал молодое поколение: "Как всегда, молодые спорят, а #Boomer бормочет ерунду, без фактов или эмоциональных атак. #Wöhrl и #Nick представляют типичных Boomeromers - неудивительно, что они провели так много лет в консервативной политике".

26-летний быстрый предприниматель Йо Дитрих и его партнёр из поколения Z основали свою консалтинговую компанию. Мы поговорили с ним, чтобы обсудить потребности нового рабочего класса и раскрыть истинную сущность поколения Z.

Источники: ZDF, Twitter

Несмотря на споры, вызванные телешоу, немецкий предприниматель Йо Дитрих, 26 лет, и его партнёр из поколения Z успешно запустили консалтинговую компанию. Это новое поколение стремится преодолеть вызовы современного рабочего класса и развеять мифы о своём образе жизни. С другой стороны, немецкое поколение Бэби-бумеров, в том числе бизнесвумен Дагмар Вёрль, подверглось критике за perceived lack of sensitivity к изменению климата и его последствиям для молодого поколения.

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