- Старший едет в очередях, скорой скорой.

Водитель преклонного возраста подверг опасности других участников дорожного движения в районе Швандорфа: 88-летний мужчина ехал по А93 из Наббурга зигзагообразно, со скоростью 30-40 км/ч и иногда по обеим полосам, как сообщила полиция в пятницу. Рядом со Швандорфом водитель съехал с дороги и затем вернулся на А93 в направлении Наббурга. Перед съездом он якобы повредил несколько дорожных знаков.

Другие водители смогли избежать аварии только благодаря экстренному торможению. Мужчину остановили на развязке в Наббурге. По словам полиции, он был в плохом состоянии. Вызвали скорую помощь. У водителя изъяли права. Анализ крови показал, что пожилой человек принял много лекарств. Полиция расследует дело об опасности на дороге и оставлении места ДТП.

Неуправляемые действия водителя привели к нескольким опасным ситуациям, избежать аварий удалось только благодаря быстрой реакции других водителей. В результате цепочки событий потребовалась скорая помощь для оценки состояния здоровья пожилого водителя после его остановки на развязке.

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