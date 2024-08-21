Starbucks возрождает Pumpkin Spice Latte раньше обычного графика

Начиная с этой четверга, любимый осенний напиток возвращается в американские меню, появившись на два дня раньше своей премьеры в 2023 году. Это знаменует собой запуск полной осенней меню Starbucks, включающей напитки и угощения с ароматом тыквы и яблока.

Дружелюбный PSL среди поклонников, этот фаворит фанатов продолжает быть успешным предприятием, закрепив за собой статус осенней классики, которая существенно стимулирует продажи Starbucks в это время. Примерно 10% продаж Starbucks приходится на сезонные предложения, как было объявлено в прошлую среду.

В 2022 году Starbucks отметила годовщину входа напитка на рынок. С момента своего запуска PSL создал свою собственную культуру, став символом осени, который одновременно любим и высмеивается. Он проложил дорогу для целого ряда тыквенно-ароматизированных продуктов, от бытовых товаров, таких как наполнитель для кошачьего туалета, до молочных продуктов, таких как йогурт, и даже пива. PSL вдохновил конкурентов на выпуск собственных напитков и блюд с тыквенным ароматом раньше Starbucks.

Starbucks приписывает успех PSL его знакомству. "Это то, на что можно положиться", - заявил Томас Притчер, вице-президент по маркетингу в Starbucks, в интервью CNN. "Когда возвращается PSL, он служит напоминанием о том, что все идет как надо, принося чувство нормальности, предсказуемости и комфорта".

PSL также может оказать существенную помощь сети: Starbucks столкнулась со снижением продаж и внезапной сменой руководства. В прошлую неделю Starbucks назначила CEO Chipotle и стратегического решения проблем Брайана Николла своим новым председателем и CEO, который вступит в должность в следующем месяце.

Возросшие продажи тыквенно-ароматизированных продуктов, в том числе популярного PSL от Starbucks, частично объясняются появлением конкурентов, предлагающих собственные напитки и блюда с тыквенным ароматом. Бизнес-стратегия Starbucks включает использование успеха PSL, с примерно 10% их общего дохода, получаемого от сезонных предложений.

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