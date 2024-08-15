Станет ли Гайана Катаром Латинской Америки?

В Гайане открыты обширные нефтяные месторождения, которые приносят стране быстрый экономический рост. Нефтяной бум преображает страну. Какую роль мы играем?

Гайана богата нефтью. Обширные нефтяные месторождения обнаружены в последние девять лет у побережья региона Эссекибо. И эта «черное золото» стимулирует экономику страны: в 2022 году Гайана была самой быстрорастущей экономикой мира с темпом роста около 62%.

В настоящее время экономика Гайаны растет почти на одну треть в год. Эксперты ожидают дальнейшего роста на 20% в год до 2029 года. Эдвин Шух, экономист из Германии Trade & Invest, считает, что в лучшем случае Гайана может стать «латиноамериканским государством вроде Персидского залива», как он сказал в подкасте «Wirtschaft Welt & Weit».

Крупнейшим игроком в нефтяном буме Гайаны является американская компания Exxon Mobile, которой принадлежат лицензии на добычу. Гайана получает миллиарды долларов в виде роялти. Если эти средства будут вложены в здравоохранение, строительство дорог и инфраструктурные проекты, немецкие компании также могут извлечь выгоду, считает Шух.

Однако, в отличие от строительства больниц, проекты строительства дорог вызывают разделение общества. Более 80% Гайаны покрыто защищенными тропическими лесами, и экологи решительно выступают против таких вмешательств. Кристиан Цвик, эксперт по Латинской Америке, также глубоко обеспокоен природой Гайаны. Он также считает нецелесообразным планы строительства шоссе через тропический лес: «Деньги просто проваливаются в болота коррупции», - замечает он в подкасте.

Кроме того, Цвик предупреждает о радикальных изменениях в Гайане. Он считает, что нефтяные доходы должны распределяться таким образом, чтобы Гайана развивалась «мягко». «Мы увидим, возможно ли это в 21 веке», - говорит историк. «В 20 веке это не удалось».

Нефть одновременно и благословение, и проклятие. Какую роль играет Германия как потребитель ископаемого топлива в контексте энергетического перехода? И как чувствителен пограничный спор между Гайаной и ее западным соседом Венесуэлой, которая претендует на богатый ресурсами регион Эссекибо? Эти и многие другие вопросы обсуждаются ведущей Андреа Селлманн со своими гостями Эдвином Шухом и Кристианом Цвиком в новом выпуске подкаста.

Эдвин Шух - экономист по Мексике и Карибскому бассейну в Германии Trade & Invest, федеральном агентстве внешней торговли. Он наблюдает за развитием в Гайане из Мексики. Кристиан Цвик - историк в Центре межамериканских исследований Университета Граца. Он сам посещал Гайану в ходе своих исследовательских поездок и сообщает о стране из первых рук.

Экономический рост в Гайане, стимулируемый обширными нефтяными месторождениями, сделал страну самой быстрорастущей экономикой мира в 2022 году. Однако сохраняются опасения по поводу распределения нефтяных доходов и экологического воздействия из-за возможной коррупции и радикальных изменений.

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