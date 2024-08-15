Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовости

Станет ли Гайана Катаром Латинской Америки?

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут

Станет ли Гайана Катаром Латинской Америки?

В Гайане открыты обширные нефтяные месторождения, которые приносят стране быстрый экономический рост. Нефтяной бум преображает страну. Какую роль мы играем?

Гайана богата нефтью. Обширные нефтяные месторождения обнаружены в последние девять лет у побережья региона Эссекибо. И эта «черное золото» стимулирует экономику страны: в 2022 году Гайана была самой быстрорастущей экономикой мира с темпом роста около 62%.

В настоящее время экономика Гайаны растет почти на одну треть в год. Эксперты ожидают дальнейшего роста на 20% в год до 2029 года. Эдвин Шух, экономист из Германии Trade & Invest, считает, что в лучшем случае Гайана может стать «латиноамериканским государством вроде Персидского залива», как он сказал в подкасте «Wirtschaft Welt & Weit».

Крупнейшим игроком в нефтяном буме Гайаны является американская компания Exxon Mobile, которой принадлежат лицензии на добычу. Гайана получает миллиарды долларов в виде роялти. Если эти средства будут вложены в здравоохранение, строительство дорог и инфраструктурные проекты, немецкие компании также могут извлечь выгоду, считает Шух.

Однако, в отличие от строительства больниц, проекты строительства дорог вызывают разделение общества. Более 80% Гайаны покрыто защищенными тропическими лесами, и экологи решительно выступают против таких вмешательств. Кристиан Цвик, эксперт по Латинской Америке, также глубоко обеспокоен природой Гайаны. Он также считает нецелесообразным планы строительства шоссе через тропический лес: «Деньги просто проваливаются в болота коррупции», - замечает он в подкасте.

Кроме того, Цвик предупреждает о радикальных изменениях в Гайане. Он считает, что нефтяные доходы должны распределяться таким образом, чтобы Гайана развивалась «мягко». «Мы увидим, возможно ли это в 21 веке», - говорит историк. «В 20 веке это не удалось».

Нефть одновременно и благословение, и проклятие. Какую роль играет Германия как потребитель ископаемого топлива в контексте энергетического перехода? И как чувствителен пограничный спор между Гайаной и ее западным соседом Венесуэлой, которая претендует на богатый ресурсами регион Эссекибо? Эти и многие другие вопросы обсуждаются ведущей Андреа Селлманн со своими гостями Эдвином Шухом и Кристианом Цвиком в новом выпуске подкаста.

Эдвин Шух - экономист по Мексике и Карибскому бассейну в Германии Trade & Invest, федеральном агентстве внешней торговли. Он наблюдает за развитием в Гайане из Мексики. Кристиан Цвик - историк в Центре межамериканских исследований Университета Граца. Он сам посещал Гайану в ходе своих исследовательских поездок и сообщает о стране из первых рук.

Экономический рост в Гайане, стимулируемый обширными нефтяными месторождениями, сделал страну самой быстрорастущей экономикой мира в 2022 году. Однако сохраняются опасения по поводу распределения нефтяных доходов и экологического воздействия из-за возможной коррупции и радикальных изменений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Экономика США не войдет в рецессию в краткосрочной перспективе, заявил Стив от ВК, главный стратег...
Экономика

Экономические данные США поощряют инвесторов

Экономические данные США поощряют инвесторов Американские экономические данные лучше, чем ожидалось. Это подстегивает настроения на американских фондовых рынках и возвращает инвесторов на рынки акций. Индекс Доу-Джонса растет. Среди фаворитов на американском фондовом рынке — компания по производству косметики Ulta Beauty. Неожиданно сильные экономические данные возвращают инвесторов на американские фондовые рынки. Одновременно

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Частные дома в Крокетте, Калифорния, в четверг, 6 июня 2024 года
Экономика

Ставки по ипотеке ниже максимума.

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам фиксированной ставки составила 6,49% на этой неделе, слегка увеличившись по сравнению с уровнем предыдущей недели, сообщил Фредди Мак в четверг. Но это все еще значительно ниже пикового значения этого года и двухлетнего максимума осенью прошлого...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно