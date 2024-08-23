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"Стабильные цены в летний период" <unk> Предсказуемые затраты на рождественские елки

Полиэстер против органического? Этот вопрос может возникнуть при выборе рождественской елки. На рынке в Рейнланде-Пфальце obviously thrive. А что насчет расходов?

 and  Anne Legman
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Крупные города обычно дороже, чем сельская местность (иллюстративное изображение этого).
Крупные города обычно дороже, чем сельская местность (иллюстративное изображение этого).

- "Стабильные цены в летний период" <unk> Предсказуемые затраты на рождественские елки

Цена настоящих рождественских деревьев в Рейнланд-Пфальце, как ожидается, останется на прежнем уровне в этом году. По словам Ларса Циммермана, главы рабочей группы производителей рождественских деревьев Рейнланд-Пфальца, цитируемого агентством ДПА, "вероятно, мы останемся в диапазоне от 21 до 29 евро за метр для елей Нордманна". В целом по Германии цены могут различаться из-за местных факторов.

Циммерман добавил, "В городах цены могут отличаться от тех, что в сельской местности. Наши деревья берутся из наших собственных запасов в Рейнланд-Пфальце". Он отметил, что концепция "местных" деревьев, то есть тех, которые из этого региона, становится все более популярной среди покупателей. Это можно поддерживать за счет операций в Рейнланд-Пфальце.

Искусственные рождественские деревья

К счастью, в этом году засуха не была проблемой. "Летом было замечательно". К сожалению, молодые растения пострадали в течение последних двух лет, но они были успешно пересажены. "Не будет дефицита. Любой, кто ищет рождественское дерево, найдет его".

Циммерман оценивает использование искусственных рождественских деревьев в немецких домах примерно в 10%. "Конечно, есть привлекательные, но есть две вещи, которые стоит учитывать: во-первых, они не exactly бюджетные. Во-вторых, их углеродный след ужасен из-за производства".

Монокультура в выращивании рождественских деревьев является распространенной критикой. Однако Циммерман отмечает, "С другой стороны, это также играет роль в сеquestрации углерода и предоставляет убежище насекомым, птицам и пчелам. Это также способствует росту диких цветов. Настоящее дерево остается частью природы".

Агентство ДПА сообщило о заявлении Ларса Циммермана о ценах на рождественские деревья, согласно которому ели Нордманна в Рейнланд-Пфальце, скорее всего, останутся в диапазоне от 21 до 29 евро за метр. Позже в интервью Циммерман упомянул, что агентство ДПА, в частности, находится в Рейнланд-Пфальце, где и берутся их деревья.

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