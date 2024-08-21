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Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие долги

Стабильный в Форхтенберге поглощен пламенем; виноваты внешние финансовые обязательства.

Пожар в хозяйственном блоке привел к многочисленным смертельным случаям среди скота.

 and  Max Becker
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В конце июля пожарную службу вызвали потушить пожар на конюшне. Установлено, что пожар произошел...
В конце июля пожарную службу вызвали потушить пожар на конюшне. Установлено, что пожар произошел случайно.

- Стабильный в Форхтенберге поглощен пламенем; виноваты внешние финансовые обязательства.

В конце июля в Фохтенберге произошел крупный пожар в амбаре, и прокуратура исключила техническую неисправность как причину и обвинила халатность. "Предварительно, ведется расследование в отношении внешней стороны по результатам полицейского расследования", - заявил Харальд Люстиг, главный старший прокурор из Швабского Халля. Он отказался от комментариев. Ранее об этом инциденте сообщало SWR.

Пожар в районе Хойхенлоэ унес жизни 14 голов скота. Ущерб сельскохозяйственному предприятию оценивается в потенциально 600 000 евро.

Первоначальные сообщения полиции указывали на то, что сначала загорелись сенажные тюки, а затем огонь распространился на склад оборудования и амбар. Спасатель, получивший травмы, был госпитализирован.

После изучения возможных финансовых последствий выяснилось, что у владельца амбара также есть значительные [другие долги], что может повлиять на его способность покрыть расходы на ремонт. В попытке справиться с этими финансовыми обязательствами владелец может рассмотреть возможность получения помощи от страховых компаний или финансовых учреждений.

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