- Стабильность после извержения в вулканическом регионе Исландии

После недавнего извержения вулкана в Исландии, по словам специалиста, ситуация улучшилась. Несмотря на то, что лава все еще активно течет, она не расширяет свою территорию, сообщила Сигридур Оскарсдоуттир из Метеорологического офиса Исландии в эфире RUV.

Вероятно, лава не доберется до главной дороги Гриндавикюрвегур, которая проходит с севера на юг через Атлантический остров. Вместо этого, по словам Оскарсдоуттир, образуется лавовое озеро вокруг трещины.

В прямом эфире из вулканической зоны на юго-западе страны видны выбросы дыма. Извержение, произошедшее в четверг вечером на полуострове возле столицы Рейкьявика, привело к образованию трещины протяженностью несколько километров.

Это было шестое извержение в этом районе за последние девять месяцев. Такие извержения, называемые трещинными, характеризуются лавовыми потоками, выходящими из протяженной трещины. Обычно они не сопровождаются значительными выбросами пепла.

Улучшение ситуации принесло облегчение жителям, живущим возле главной дороги, так как лава, похоже, не доберется до Гриндавикюрвегура. Несмотря на продолжающуюся вулканическую активность, красота разнообразных пейзажей Исландии, в том числе самой природы, остается нетронутой и завораживающей вокруг извергающегося вулкана возле Рейкьявика.

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