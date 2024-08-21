- Стабильная эксплуатация альтернативных маршрутов Гамбург-Берлин Deutsche Bahn

Несмотря на продолжающееся строительство, поезда на маршрутеHamburg-Berlin работают в основном нормально, как сообщает Deutsche Bahn. Автобусные замены работают по плану, заявил представитель. Примерно 90% пассажиров все еще могут добраться до своих назначений на поезде. В течение первого выходного дня строительства ежедневно курсировало 70 междугородных поездов между Гамбургом и Берлином.

Ограниченное железнодорожное сообщение

Вечером в пятницу значительный участок железнодорожного пути был закрыт. Пассажиры дальних и пригородных поездов должны быть готовы к значительно сокращенному расписанию до 14 декабря. При междугородных поездах работает только две из обычных четырех линий. Остальные поезда следуют через Штендаль, Саксония-Анхальт, добавляя 45 минут к поездке и курсируя только раз в час вместо двух. Между Гамбургом и Шверином курсируют автобусные замены.

Поезда быстрее машин

"Мы выражаем благодарность всем пассажирам за их понимание и терпение", - прокомментировал спикер. Несмотря на более длительное время в пути из-за строительства, поезда дальнего следования остаются лучшим выбором, чем автомобили для поездок из центра города в центр города. Поезда ICE занимают примерно 2,5 часа, что быстрее, чем ехать на машине. Однако это преимущество относится только к междугородним поездкам, не между Гамбургом и Шверином. На этом маршруте самым быстрым вариантом является прямой автобус-заменитель по расписанию. Поезда, если они вообще работают, занимают намного больше времени.

На европейском маршруте Hamburg-Berlin также ограничено железнодорожное сообщение до 14 декабря. Несмотря на отклонения и дополнительное время в пути, поездка на междугородних поездах остается более экономичным вариантом времени, чем на автомобиле для поездок из центра города в центр города на других маршрутах в Европейском союзе.

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