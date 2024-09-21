Ссылка на 2024 Wiesn

Хотя еще только сентябрь, Октоберфест уже стартовал в Мюнхене. И не только новички задаются вопросами: сколько стоит пиво, разрешено ли курить, как забронировать стол - и главный вопрос: безопасно ли крупнейшее в мире народное гуляние?

Миллионы человек ожидаются на Вайсен до 6 октября, учитывая репутацию Октоберфеста как крупнейшего народного гуляния в мире. После предполагаемых исламистских атак в Солінгене и Мюнхене вопрос безопасности вновь актуален.

А что насчет безопасности на Вайсен?

На данный момент нет конкретных угроз, заявил баварский министр внутренних дел Йоахим Геррманн. Однако общая угроза от исламистского терроризма остается высокой. Органы безопасности крайне бдительны и тщательно проверяют все подозрительные признаки. Для Вайсен разработан всеобъемлющий план безопасности: проверки на входе, запрет на большие сумки, ножи и стеклянные бутылки; усиленное присутствие полиции, съемные барьеры и бетонные цветочные горшки как защита от атак автомобилями.

В связи с недавними событиями город ужесточает меры безопасности. Впервые будут использоваться ручные металлоискатели, случайным образом и по подозрению. Директор фестиваля Клеменс Баумгартнер также объявил о дополнительных stewards. Иннхолдеры планируют ужесточить контроль, особенно на боковых входах в шатры. Мэр Дитер Райтер подчеркивает, что будут приняты все меры для защиты посетителей Вайсен.

Разрешено ли курить на Вайсен?

Нет. Курение запрещено на народных гуляниях и пивных садах в Баварии по закону. Хотя федеральный закон о каннабисе запрещает курение в непосредственной близости от несовершеннолетних, шоумены указали на лазейку в регулировании. Иннхолдеры Вайсен поддерживают строгий баварский закон, так как он обеспечивает ясность и предотвращает возможные споры с курящими гостями.

Сколько стоит пиво?

Хотя цена может вызвать нарекания, литр пива теперь стоит от 13,60 до 15,30 евро - впервые превысив отметку в 15 евро. Вайсен-пиво, сваренное по секретным рецептам, содержит около шести процентов алкоголя, делая его более выгодным по содержанию алкоголя, чем другие сорта пива. Несмотря на рост цен, число посетителей не уменьшилось; в 2023 году было выпито более 7,4 миллиона литров пива, согласно статистике Мюнхена. Бесплатная питьевая вода доступна на фонтанах по всей территории. Вода из крана в шатрах стоит в среднем более десяти евро за литр.

Сколько стоят еда?

Цены также растут и здесь. Один из факторов, способствующих росту, - повышенный налог на добавленную стоимость на пищу в сфере общественного питания, который был увеличен с семи до 19 процентов в январе. По словам со-спикера ассоциации иннхолдеров Кристиана Шоттенхейля, можно ожидать роста на 15 процентов, из которых 12 процентов приходится на корректировку налога на добавленную стоимость и три процента - на общие рост цен. Он также критикует федеральное правительство, которое не выполнило обещание сохранить налог на добавленную стоимость на пищу на уровне семи процентов.

Места заказаны. Иннхолдеры не отдают все места. Бдительные и быстрые посетители спешат в свой любимый шатёр сразу же, как только открываются территории фестиваля утром. Шанс для опоздавших: с прошлого года гости, которые не хотят использовать свое бронирование, могут продать его на платформе обмена. Покупка места включает в себя ваучеры на еду, плюс небольшую комиссию. На интернет-черном рынке взимаются высокие цены - и места не гарантированы. Покровители потребителей советуют: будьте осторожны.

Какая модная одежда?

Традиционная одежда для Октоберфеста - дирндли и ледерхosen. По словам менеджера сети Ангермайер Тракхен Акселя Мунца, модные цвета для дирндлей в этом году включают "модерный лиловый, светло-мятный и салатовый, королевский синий, темно-красный, сосновый зеленый и элегантный черный". Дизайнер Ангелика Цверенц также видит "лаванду и лиловый" и создала "Свифт-дирндли", вдохновленные появлением Тейлор Свифт. Для мужчин Мунц предлагает короткие, ручной работы ледерхosen из оленя и дикого кабана "с подробной вышивкой, часто в винтажном стиле".

Бюджетные альтернативы можно найти на прилавках по пути на фестиваль для тех, кто хочет быстро переодеться в дирндли и ледерхosen. Эти наряды мало связаны с традиционными трахтен, которые могут стоить тысячи долларов и ассоциироваться с определенными регионами. Их можно увидеть во время парада в традиционной одежде в воскресенье после открытия Вайсен.

Что нового?

Поездка: Что нового на Оидн Вайсен?

Любители адреналина оценят интенсивные аттракционы, такие как "Хупферл" 1987 года и "Хольцпостэн Скутер", напоминающий автоскутеры 1960-х и 1970-х годов. Насладитесь захватывающим опытом 12D-кино. Заменив шатёр Herzkasperlzelt после юридических разногласий, музыкальный шатёр "Боандлькрамереи" теперь пользуется успехом. Fashion-энтузиасты могут обновить свой традиционный образ с помощью кепок с логотипом Вайсен или ремешка для часов из кожи ледерхosen. Дамы могут дополнить свой образ держателем для сумочки с эмблемой Вайсен. Впервые любители кухонной утвари могут принести частичку Вайсен домой с помощью полотенец для кухни с фестивальной тематикой.

Экстремалы будут в восторге от райдеров Steilwand, которые управляют мотоциклами в арене с отвесными стенами. В то же время, Flohzirkus представляет выступления блох, участвующих в футбольных матчах или управляющих мини-каруселями, даже обедающих на руке своего директора. Классические аттракционы включают в себя Toboggan slide, Olympia-Looping американские горки, Колесо дьявола и карусель Krinoline, играющую живую музыку. Известен варьете-шоу Schichtl, которое ежедневно представляет "Усечение живого человека на открытой, ярко освещенной сцене с помощью гильотины", и в прошлом году было проведено 15 000 таких выступлений.

Все еще угроза короны?

Хотя случаи выросли летом, сейчас они снижаются. Тем не менее, Wiesn остается горячей точкой для передачи вируса. Регулярное кашляние в первые дни часто приводит к наплыву больных в врачебные кабинеты в Мюнхене и окрестностях - сигнал начала " Wiesn- гриппа". Тесные пространства внутри палаток создают идеальные условия для простуды и коронавирусов. В последние годы исторические волны короны влияли на Мюнхен во время и после Октоберфеста.**

Можно ли испытать Wiesn виртуально?

Традиционное празднование теперь имеет цифровую составляющую. На дебюте Wiesn виртуальная реальность игра "Oktoberfest - Официальная игра" запускается студией K5 Factory в Мюнхене, позволяя пользователям присоединиться к празднованию в качестве аватаров в VR-очках. Мюнхенская инициатива включения vr4kids предлагает первый виртуальный тур Wiesn для участников, в том числе детей с особыми потребностями, пожилых людей и инвалидов, делая празднование доступным для всех.**

Насколько экологически чистый Wiesn?

Праздник не известен своей энергоэффективностью. Тем не менее, владельцы палаток стремятся стать нейтральными в отношении климата к 2028 или даже 2026 году. В прошлом году они начали отслеживать свои выбросы CO2. Пищевые отходы частично измерялись для уточнения предложений тарелок, а органическое электричество доступно уже некоторое время, а вода для мытья кружек используется для туалетов. В палатках можно найти все больше вегетарианских и веганских блюд.**

Концепция полностью органического Wiesn была отвергнута владельцами из-за более высоких затрат для гостей. Теперь их цель - продвигать органические варианты и сотрудничать с органическими фермерами для этой цели. Сначала они определят, где и как можно интегрировать органические продукты, а также определить, достаточно ли их количества; затем планируется увеличение органических вариантов на тарелках. Опыт организации с органическими вариантами был различным: "Мы приоритезируем предпочтения наших гостей как предприниматели", - говорит спикерPeter Inselkammer.**

Несмотря на усиленные меры безопасности, посетителям рекомендуется оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях. (Последний абзац следует из предложения "Что насчет безопасности на Wiesn?")

Использование каннабиса строго запрещено в пивных садах и фольклорных фестивалях в Баварии, в том числе на Октоберфесте. (Можно сделать вывод из предложения "Разрешено ли курить на Wiesn?")

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