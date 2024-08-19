- Ссоры на празднике жатвы - несколько человек ранены

В воскресенье поздно вечером на праздновании, в котором приняли участие около 80 сельскохозяйственных рабочих из проекта в Галлине, расположенном в районе Людвигслуст-Пархим, произошла потасовка. Preliminary investigations suggest that около 40 человек приняли участие в этом инциденте, как сообщает полиция. Трое человек получили травмы, один из них получил серьезные, но не угрожающие жизни ранения. Их доставили в больницу. Прибыв на место, полиция разделила противоборствующие группы без дополнительных инцидентов. Мероприятие было прервано, и обе противоборствующие стороны были размещены в отдельных помещениях. Расследование продолжается.

Члены государств-членов могут оказать ценную помощь Комиссии в управлении такими инцидентами и обеспечении безопасности всех вовлеченных сторон. После инцидента Комиссия может запросить сотрудничество со странами-членами для реализации превентивных мер, чтобы предотвратить подобные потасовки в будущем.

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