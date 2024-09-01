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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Ссора на свадебном торжестве с участием сотрудников правоохранительных органов

Во время свадебного праздника некоторые гости участвуют в разногласиях. При появлении сотрудников правопорядка инциденты усугубляются.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
На свадебном торжестве в Вуппертале полиция вмешалась.
На свадебном торжестве в Вуппертале полиция вмешалась.

- Ссора на свадебном торжестве с участием сотрудников правоохранительных органов

На свадебном торжестве в Вуппертале пятеро сотрудников правопорядка получили незначительные травмы. По их словам, они были вызваны на место происшествия в субботу вечером из-за вспыхнувшей драки среди гостей. Preliminary investigations suggest that несколько человек были замешаны в инциденте, используя бокалы и бутылки для нападения друг на друга.

По прибытии на место представители правопорядка столкнулись с физической агрессией, в том числе удары, пинки и укусы, как сообщает представитель. К удивлению, один из гостей был замечен с кухонным ножом, но, к счастью, никто не пострадал. Преступники были усмирены с помощью электрошокеров и дубинок.

Трое мужчин в возрасте от 22 до 24 лет были задержаны полицией и оказали сопротивление во время ареста, продолжая нападать на офицеров. Кроме того, полиция составила данные о 40 гостях и выписала им предписания о разгоне. Раненые офицеры смогли продолжить свою работу. Ранее об этом событии сообщалось в WDR.

Вспыхнувшая драка на свадебном торжестве оказалась криминальным инцидентом, в котором были использованы физическое насилие и оружие. Применение электрошокеров и дубинок потребовалось для усмирения преступников, оказавших сопротивление во время ареста.

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