- Ссора на барбекю: 18-летний пострадал

В одном из барбекю-ресторанов недалеко от Таннхаузена в районе Восточный Альб на прошлый четверг разгорелся жаркий спор, в результате которого 18-летний молодой человек получил серьезные ранения. Кроме того, две другие девушки и трое мужчин получили легкие ранения. 18-летнего молодого человека доставили в больницу на скорой помощи.

По данным полиции, в споре участвовали не менее четырех девушек и четырех мужчин. Причины конфликта в настоящее время расследуются.

Полиция вмешалась, чтобы восстановить порядок во время жаркого спора. В ходе дальнейшего расследования полиция стремится установить личность участников потасовки.

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