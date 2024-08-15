- Ссора между соседями заканчивается смертью

Спор между двумя сосеями по комнате в Цвейбрюккене закончился трагически для одного из них. Как сообщили в полиции, 26-летнего мужчину обнаружили с серьезными ранениями в его квартире, и он скончался на месте вскоре после этого.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что он вступил в спор со своим 45-летним сосеем по комнате в среду днем. Во время ссоры мужчины якобы ранили друг друга холодным оружием, как сообщается. 26-летний мужчина скончался от полученных ран в квартире. Другого мужчину нашли лежащим возле жилого дома с кровоточащими ранами, как сообщили очевидцы, и ему оказали помощь медицинские службы.

Уголовная полиция начала расследование. Обстоятельства и точная последовательность событий все еще неясны.

В заявлении полиции уточняется, что "Дополнительная информация: 45-летний сосед по комнате также был задержан после того, как его нашли возле жилого дома". В ходе расследования было установлено, что "Дополнительная информация: холодное оружие было найдено на месте происшествия, предположительно использовавшееся во время ссоры".

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