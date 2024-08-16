США переживают самую большую летовую волну коронавируса за последние по крайней мере два года.

США переживают значительную волну Covid-19, и когда в пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновит свой мониторинг сточных вод, эксперты ожидают подтверждения того, что уровни вирусной активности являются наивысшими за все время летней волны с января 2022 года, когда CDC начало публично отслеживать такие данные.

По состоянию на 3 августа мера национальной вирусной активности Covid в сточных водах составляет 9,01 и растет - всего на несколько пунктов ниже пика в 9,28 в июле 2022 года. Прежде чем снова начать расти в мае, она составляла 1,36.

“В настоящее время уровень вирусной активности Covid-19 в сточных водах очень высок на национальном уровне, с наивысшими показателями в регионе Западных США”, - сказал д-р Джонатан Йодер, заместитель директора программы мониторинга сточных вод CDC, в электронном письме. “Эта волна Covid-19 происходит раньше, чем в прошлом году, которая произошла в конце августа/начале сентября”.

Посещения отделений неотложной помощи, госпитализации и смертность также растут, хотя и не в такой степени, как инфекции, согласно мониторингу Covid CDC. По состоянию на конец июля мониторинг CDC показывает, что примерно 4 человека госпитализированы с Covid на 100 000 человек в данной области, по сравнению с минимальным показателем в мае, когда было примерно один случай госпитализации с Covid на 100 000 человек - самый низкий показатель с начала пандемии.

Данные CDC по сточным водам также тесно соотносятся с тем, что они видят в национальной сети WastewaterScan.

“Это очень значительный подъем. Уровни очень высокие, это самые высокие, которые мы когда-либо видели во время летней волны”, - сказала д-р Марлен Вулф, доцент кафедры экологического здравоохранения и общественного здравоохранения в Эмори и директор программы WastewaterScan. “Мы обнаруживаем SARS-CoV-2 в 100% наших образцов по всей стране в настоящее время”.

Официальные лица здравоохранения уже не так тщательно следят за коронавирусом, как во время общественного здравоохранения, и нет надежных оценок новых ежедневных или еженедельных инфекций в США. Вместо этого страна в основном полагается на уровни сточных вод, чтобы следить за числом новых случаев.

Вулф говорит, что количество вируса в сточных водах не точно коррелирует с числом инфекций. Это потому, что есть множество факторов, которые могут влиять на то, сколько вируса находится в сточных водах - от того, сколько воды протекает через систему канализации во время взятия образцов, до того, сколько вируса люди могут выделять с данным вариантом. Несмотря на эти переменные, она говорит, что изучение образцов со временем показало, что существует сильная связь между числом людей, зараженных в данной области, и количеством вируса в местных сточных водах.

“Мы не можем сказать точно, насколько больше случаев может быть по сравнению с предыдущими годами, потому что некоторые из этих изменений могли произойти в вирусе в тех областях, которые мы измеряем”, - сказала она.

Рост числа случаев обусловлен ослаблением иммунитета в популяции и тремя новыми вариантами, которые достаточно отличаются от своего родительского вируса JN.1, чтобы избежать быстрого нейтрализации нашими антителами.

Количество случаев также растет, когда дети возвращаются в классы во многих частях США, давая инфекции достаточно возможностей для распространения.

Неясно, когда эта волна достигнет пика и начнет снижаться.

“В Хьюстоне, Техас, уровни сточных вод все еще высоки и не снижаются. Они достигли плато на высоком уровне в течение нескольких недель”, - сказал д-р Питер Хотез, эксперт по инфекционным заболеваниям, который является директором Центра разработки вакцин в детской больнице Техасского университета.

Подъем числа случаев также происходит до availability обновленной вакцины против Covid-19, которая поможет замедлить распространение вируса.

“Это немного разочаровывает, что они не доступны сейчас, когда Covid растет”, - сказал Хотез.

Администрация продуктов и лекарств США еще не утвердила последние изменения в вакцинах против Covid-19, но эксперты говорят, что они слышали, что обновленные вакцины от Pfizer, Moderna и Novavax должны быть готовы в ближайшие недели.

В июне FDA, следуя обычным процедурам переоценки необходимости изменений в вакцинах против Covid, поручило производителям обновить свои вакцины к осени, чтобы лучше соответствовать вариантам, которые вызывают заболевание у людей.

“Мы продолжаем слышать слухи, что они должны появиться к концу сентября, так что мы, вероятно, не будем ждать слишком долго”, - сказал д-р Уильям Шаффнер, эксперт по инфекционным заболеваниям в Университете Вандербильта.

Лучшее, что люди могут сделать для своего собственного риска, - это получить эту вакцину, когда она станет доступной, сказал Хотез.

“Затем, конечно, это хорошая N95 или KN95 маска, когда вы находитесь в многолюдных закрытых помещениях, и использование противовирусного препарата Paxlovid, если вы тестируетесь положительно. Именно поэтому также неплохо было бы запастись тестами на Covid-19, чтобы определить, вызваны ли какие-либо кашель или насморк коронавирусом.

Увеличение числа случаев Covid-19 и связанных с ним госпитализаций вызывает обеспокоенность у официальных лиц общественного здравоохранения, которые тщательно следят за уровнями сточных вод как индикатором показателей инфекции. Соблюдение хороших гигиенических практик, таких как вакцинация, ношение масок в многолюдных закрытых помещениях и использование противовирусных препаратов при инфекции, является ключевым для смягчения последствий подъема.

Читайте также: