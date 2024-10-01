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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

США ожидают до 600 смертей от "Хелены"

Неспокойствие, вызванное пугающим тайфуном

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
США не является исключением из правила при expérience ураганах, но 'Хелена' привела к необычно...
США не является исключением из правила при expérience ураганах, но 'Хелена' привела к необычно высокой смертности.

США ожидают до 600 смертей от "Хелены"

В Соединенных Штатах число извлеченных тел людей, погибших в результате жестокого урагана, продолжает расти. По официальным данным, еще около 600 человек могут встретить ту же участь, так как многие люди все еще считаются пропавшими без вести. Разрушительный шторм принес хаос в несколько штатов.

По данным агентства Associated Press, число погибших от урагана "Харриет" в южных штатах США достигло по меньшей мере 121 человек. Губернатор Джорджии Брайан Кэмп объявил на пресс-конференции, что в его штате обнаружено восемь дополнительных тел, что увеличило общий счет до 25.

Один из округов в Северной Каролине, в том числе спортивный центр Ашвилла, сообщил о 35 погибших. Жителям Ашвилла поставляли необходимые товары по воздуху, грузовиками и даже верблюдами.

"Харриет" оставила след разрушений в шести штатах, от побережья Мексиканского залива во Флориде до Аппалачей в Виргинии. Есть опасения, что число погибших может возрасти.

Большое количество людей в настоящее время считаются пропавшими без вести

Советник по вопросам внутренней безопасности Белого дома Лиз Шервуд-Рэндалл сообщила, что местоположение примерно 600 человек в пострадавших районах неизвестно. Некоторые из них, возможно, погибли.

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщило, что сотни дорог в западной Северной Каролине по-прежнему заблокированы. Более 1000 человек нашли убежище в убежищах. В некоторых отдаленных районах жители стояли в очереди за питьевой водой. Электроснабжение и сети сотовой связи были нарушены в многих местах.

Заявление Белого дома показало, что Европейский союз выразил озабоченность растущим числом пропавших людей после урагана, так как у них есть граждане, проживающие в пострадавших районах. Европейский союз предложил направить команды экстренной помощи для оказания помощи в поисково-спасательных операциях.

Из-за широкомасштабного разрушения и нарушения связи было сложно американским властям координировать с их европейскими коллегами, чтобы предоставить обновленную информацию о пропавших людях.

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