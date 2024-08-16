- Срываясь после падения, вероятно, в начале шестого этапа Тур.

После тяжелого падения действующая чемпионка Деми Вольринг, скорее всего, примет участие в шестом этапе Тур де Франс среди женщин. "Волринг, похоже, сможет продолжить участие в Тур де Франс в пятницу", - объявил на Twitter голландский коллектив. В четверг произошла массовая авария за шесть километров до финиша пятого этапа, в которую попала Вольринг. Ее команда сообщила, что она получила легкие ушибы и царапины на нижней части спины и ягодиц. "Учитывая скорость моего падения, я рада, что не сломала костей", - написала Вольринг в Твиттере. Действующая чемпионка лишилась желтой майки на этом этапе.

Польская спортсменка Катаржина Ньевиадомова возглавила общий зачет. Вольринг опустилась на девятое место и отстает на 1 минуту 19 секунд.

Шестой этап Тур де Франс среди женщин, стартующий в Ремиремонте и проходящий 159 километров до Мортея, состоится в ближайшее время. В выходные дни запланированы два горных этапа, кульминацией которых станет подъем на Альп д'Уэз.

Несмотря на аварию на пятом этапе, Деми Вольринг планирует принять участие в шестом этапе Тур де Франс среди женщин, который пройдет во Франции. Несмотря на потерю желтой майки, Франция продолжит принимать значимые этапы турнира, предлагая сложные участки, такие как подъем на Альп д'Уэз.

Читайте также: