- Срок полномочий лидера запрещенной ICE подходит к концу.

До отъезда, который стал обязательным для него, осталось всего несколько дней, и ходит слух, что Мохаммед Хади Моффаттех, глава запрещённого исламского центра в Гамбурге (IZH), уже простился с Германией. По данным представителя министерства внутренних дел, на момент 14:00 во вторник не было отправлено никакого "подтверждения пересечения границы" в иммиграционный офис Гамбурга от федеральной полиции. Однако поздний отъезд всё ещё возможен.

По декрету об expulsion, выданному в конце августа, Моффаттех должен был покинуть Германию к 00:00 11 сентября. В противном случае он может быть депортирован в Иран за свой счёт и ему грозит запрет на въезд в Германию, а также до трёх лет тюремного заключения за неповиновение.

Моффаттех считается посланником Верховного лидера Ирана

Федеральный министр внутренних дел Германии Наancy Faeser (СДПГ) запретила IZH 24 июля, назвав его "ключевым центром иранской пропаганды в Европе". Также были запрещены пять организаций, связанных с центром. Во время общенационального рейда были конфискованы все активы и объекты. С тех пор мечеть "Голубой купол", управляемая IZH на внешнем Альстере в Гамбурге, также прекратила свою деятельность.

Согласно заявлениям IZH, Моффаттех является высшим духовным руководителем шиитов в Европе, за исключением Великобритании. Согласно конституционному защите Гамбурга, он подчиняется приказам Верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и считается его представителем в Германии. "Моффаттех - это умело обученный представитель нынешнего режима в Тегеране. Его семья тесно связана с государственно-религиозной элитой Ирана", - говорится в последнем отчете конституционной защиты Гамбурга. Он связан с IZH с 2018 года.

Несмотря на то, что он был признан экстремистом и запрещён, его религиозные обязанности как высшего духовного руководителя шиитов в Европе, за исключением Великобритании, могут сделать его отъезд из Германии сложным. Его лояльность Верховному лидеру Ирана, аятолле Али Хаменеи, как воспринимается конституционной защитой Гамбурга, может повлиять на его решения.

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