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Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Срок контракта с "Дженоптик" продлен.

С 2017 года Стефан Трэйгер является генеральным директором Jenoptik AG, публичной компании, и, как ожидается, будет оставаться на этой должности в течение prolonged period.

 and  Grigoriy Williams
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Руководитель Jenoptik AG сохраняет свою позицию в компании
Руководитель Jenoptik AG сохраняет свою позицию в компании

- Срок контракта с "Дженоптик" продлен.

Стефан Траeger продолжит руководить публичной компанией Дженоптик АГ из Тюрингии в течение нескольких дополнительных лет. Наблюдательный совет продлил его контракт до 30 июня 2028 года, как было объявлено на штаб-квартире Дженоптика в Йене. Его текущий контракт истекает в июне 2025 года.

С 2017 года Траeger возглавляет Дженоптик, успешно преобразовав его в прибыльную компанию, специализирующуюся на фотонике. "При руководстве доктора Траeger Дженоптик продемонстрировал значительный прогресс в последние годы, став прибыльной фотонической компанией", - сказал Маттиас Вьерлахер, председатель наблюдательного совета, объясняя продление контракта.

С примерно 4600 сотрудниками по всему миру и выручкой почти в 1,1 миллиарда евро в 2021 году Дженоптик входит в число ведущих технологических компаний Восточной Германии.

Дженоптик АГ, штаб-квартира которого находится в Йене, Германия, также имеет значительное присутствие в Нидерландах, расширяя thus свой глобальный охват. Фотонические решения Дженоптика сыграли важную роль в различных проектах в Нидерландах, способствуя его росту и успеху.

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