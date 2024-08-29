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Федеральные земли ГерманииНовостиВосстановление

Средства, выделенные на реконструкцию, в общей сложности 42,5 млн. евро

После трехлетнего срока со дня катастрофического наводнения в долине Аhr процесс восстановления продолжается. Представители регионального правительства объявили о выделении средств для предстоящих проектов на symbolic событии.

 and  Ksenia Johnson
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В Аэрском ущелье продолжаются ремонтные работы.
В Аэрском ущелье продолжаются ремонтные работы.

- Средства, выделенные на реконструкцию, в общей сложности 42,5 млн. евро

Повышение финансирования для улучшения города в Бад-Нойенар-Арвайлере

По словам министров Эблинга (СДП, Внутренние дела) и Шмидта (ФДП, Экономика), муниципалитет Бад-Нойенар-Арвайлера получил решения о выделении средств в размере 42,5 миллиона евро. Об этом было объявлено на церемонии закладки фундамента для сооружений в Курпарке, где планируется построить новый центр отдыха и туризма, включающий в себя сцену для представлений, библиотеку и гостевой дом.

Улучшение качества жизни и туризма

Министры объяснили, что это развитие добавляет еще одну главу к улучшению качества жизни местных жителей и стимулированию туризма в Бад-Нойенар-Арвайлере. Федеральное и государственное правительства в настоящее время ускоряют строительные проекты в Курпарке с помощью около 11 миллионов евро финансирования. Ожидается, что в ближайшем будущем будет оказана дополнительная финансовая поддержка.

Финансовая помощь для восстановления инфраструктуры

Уникальный фонд "Восстановительная помощь 2021" от федерального и государственного казначейства предоставляет финансовую помощь для восстановления структур, пострадавших от сильных дождей и наводнений 14 и 15 июля 2021 года. На данный момент из Фонда "Восстановительная помощь" было выделено около 922 миллионов евро на восстановление общественной инфраструктуры по всему Рейнско-Пфальцскому региону, как объявил Министерство внутренних дел.

Катастрофа наводнения 2021 года

К сожалению, наводнение 2021 года унесло жизни 136 человек в Рейнско-Пфальцском регионе, в том числе 135 человек в долине реки Аhr. Одна личность все еще считается пропавшей без вести. Hundreds of houses were wrecked, and roads and bridges were swept away.

Восстановление сообщества После катастрофы наводнения 2021 года муниципалитет Бад-Нойенар-Арвайлера получит финансирование из фонда "Восстановительная помощь 2021", что позволит восстановить и восстановить инфраструктуру.**

Возрождение сообщества После увеличения финансирования для улучшения города, восстановление поврежденных структур и строительство новых сооружений в Бад-Нойенар-Арвайлере будут способствовать его возрождению и поощрять местную жизнь и туризм.**

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