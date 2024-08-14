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ОбществоНовостиДжордж Клуни

*Средний удар против Квентина Тарантино*

Джордж Клуни ответил на нападки Квентина Тарантино. Режиссер заявил, что Клуни не является кинозвездой.

 and  Elizabeth Wells
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- *Средний удар против Квентина Тарантино*

Джордж Клуни (63) дал интервью журналу "GQ" вместе со своим другом и партнером по фильму "Волк с Уолл-стрит" Брэдом Питтом (60), где они поговорили о Квентине Тарантино (61). Клуни прокомментировал нелестное замечание, которое якобы сделал о нем режиссер.

Не является ли Джордж Клуни киноактером?

"Недавно Квентин сказал обо мне что-то, что меня немного сбило с толку", - сказал актер о Тарантино, с которым он снялся в фильме "С отчая до рассвета" в 1996 году. "Он дал интервью, где говорил о киноактерах, и упомянул тебя [Брэд Питт] и еще кого-то, а потом сказал: 'А что насчет Джорджа?' Он сказал: 'Он не киноактер'. И добавил что-то вроде: 'Назовите мне фильм после тысячелетия'. И я подумал: 'После тысячелетия? Это практически вся моя чертова карьера'".

После того, как Брэд Питт рассмеялся над этой историей в интервью, Клуни шутливо сказал: "Теперь я думаю: 'Ладно, чувак, отстань'. У меня нет проблем с тем, чтобы подшучивать над ним. Он тоже это делал". В более примирительном тоне Клуни добавил: "Но нет, нам очень повезло работать с этими великими режиссерами. Режиссура и сценарий - это то, что держит вас в тонусе. И я понял это, сделав несколько действительно плохих фильмов. Из плохого сценария не получится хороший фильм".

Клуни также сказал несколько слов о другом режиссере в интервью. Актер работал с Дэвидом О. Расселлом (65) над сатирическим военным фильмом "Три короля" в 1999 году, и ранее было известно, что на съемочной площадке были конфликты. "Я хочу работать только с теми, кто получает удовольствие от своей работы", - сказал Клуни в интервью. "С возрастом становится все важнее твое время. Пять месяцев твоей жизни - это много. Это не только о том, чтобы сделать действительно хороший фильм, как 'Три короля', и потом иметь дело с неприятным типом, как Дэвид О. Расселл, который портит жизнь не только мне, но и всей команде. Не стоит того. Не в моем возрасте. Просто чтобы получить хороший продукт".

В том же интервью Брэд Питт похвалил реакцию Джорджа Клуни на замечание Тарантино, сказав: "Джордж прекрасно справляется с этим". Позже, когда они говорили о режиссерах, с которыми работали, Питт упомянул: "Джордж и я имели честь работать с Квентином Тарантино, которого Джордж упоминал ранее, а также с Дэвидом О. Расселлом".

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