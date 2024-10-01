"Среди любящего духового ансамбля" или "Гармония влюбленного духового оркестра"

Хайнер Бауэр снова в деле, любимая корова "Сумасшедшая" получает приветственный поглаживание: сельская вечеринка в полную силу в прекрасной Нижней Франконии

После полуночи на сельском празднике все задаются вопросом: как там Farmer Heiner? 70-летний палатенец был ошеломлен суматохой и в итоге оказался в больнице соседней деревни на тщательное обследование. Инка Бойс, главная леди фермы, приносит хорошие новости: "Хайнер на пути к выздоровлению, он скоро присоединится к вам", - объявляет она, вызывая аплодисменты и крики радости у троих девчонок, Ульрике, Петры и Хайке.

Через два часа лошадиная энтузиастка Ульрике все еще в отличном настроении. Ее выбрал Хайнер для предстоящей недели на ферме. Перед тем, как праздник набирает обороты, другие фермеры также делают свои выборы. Разводчик верблюдов Марвин выражает свои чувства теплым объятием для обеих, Сабрины и Евы. Даже нижнесаксонский Хайно finally выходит из своей раковины и указывает на похоронного агента Маркуса.

Теперь пришло время стукнуть традиционный бочонок на сельской вечеринке. Инка пытается это сделать, и пиво течет как река. После нескольких кружек, немного вина и веселых шлягеров, фермеры не могут дождаться своей недели на ферме. Фермеры приложили все усилия, чтобы произвести хорошее первое впечатление на ожидающих принцев и принцесс, как только они сошли с поезда.

Холодное пиво, вкусные закуски и игривая корова "Сумасшедшая"

Птицевод Андрей приготовил красиво украшенную телегу из сена для Лизы-Мари. 31-летний банкир в восторге. Лизе-Мари еще больше нравится симпатичный парень, который идет к ней: "Супер, у меня еще полный холодильник дома!" - раскрывает Андрей. После сердечного приветствия от родителей и вкусных закусок, Лизе-Мари сияет от радости: "Приятно быть здесь!" - улыбается работник фермы.

В другом месте царит волнение с самого начала. Молочный фермер Манфред из Верхней Баварии встречает свою даму на ферме Сузанну за рулем старой открытой машины. "Я чувствовал себя Джеймсом Бондом со своей девушкой Бонд", - смеется он после прибытия на ферму. Любимая корова "Сумасшедшая" Манфреда особенно ждет Сузанну. Сузанна тоже рада и приветствует возбужденное рогатое животное нежным поглаживанием.

Скромный Яник встречает живую Мишель на станции. Даже во время поездки на тракторе на ферму, сельская девушка включает режим флирта: "Он мой пляжный мальчик!" - раскрывает студентка. Позже, во время проверки комнаты, Мишель включает еще одну передачу: "Не исключено, что здесь тоже могут спать двое!" Останется ли искра между наездницей на лошадей Дженни и ее парнем на ферме Свир, покажет время. На первом завтраке в саду вегетарианские блюда встречают с прохладным энтузиазмом: "На вкус немного как приобретенный вкус", - ворчит 63-летний сельскохозяйственный эксперт.

Что еще загадка о владельце коров Марселе, вскоре будет раскрыта. Однако маловероятно, что в Нижней Франконии будет рая для вегетарианцев: кроме содержания коров, Марсель также управляет мясоперерабатывающим заводом. Но прежде чем углубиться в это, работник фермы Ясмин ждет теплый прием. 30-летнюю сельскую девушку не только встречает красочный транспорт для животных, но и полная бронзовая группа. Оркестр зажигает, создавая оживленную атмосферу на станции: "Это был фантастический прием!" - восклицает Ясмин.

Скоро сельская девушка уже в своей стильной гостевой комнате, в восторге от вида: "Я не ожидала таких современных и крутых удобств", - говорит она. Марсель стоит рядом, гордый, как павлин. В Нижней Франконии солнце сияет в начале недели на ферме, как и везде, где сельские гости устраивают свои гнездышки любви.

По мере подготовки к прибытию принцев и принцесс на станцию, фермеры делают все возможное, чтобы их фермы были живее, чем когда-либо. Обычно скромный нижнесаксонский Хайно удивляет всех, выбрав представить похоронного агента Маркуса группе. В том же духе, RTLplus, популярный канал, может заинтересоваться этим уникальным событием, поймав волнение и ожидание, которые наполняют атмосферу.

Позже в неделе сельские мероприятия нагреваются, и разводчик верблюдов Марвин выражает свою привязанность и к Сабрине, и к Еве. Это может стать потенциальной историей для RTLplus, позволяя зрителям заглянуть в неожиданные отношения, которые возникают во время таких событий.

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