- Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.

На жарком мареве Формулы 1, на главной сцене, с толпами страстных фанатов внизу, Шарль Леклер наслаждался каждым мгновением своей триумфальной победы. Он гнал безрассудно, подарив "Феррари" эмоциональный пик года, завоевав победу на домашнем автодроме "Автодромо Насьонале ди Монца". Это был первый выигрыш "Феррари" в королевском парке за полвека. Победитель тогда: Шарль Леклер.

В свои двадцать с небольшим Леклер признался: "Я думал, что второе чувство не будет таким же электрическим, но, черт возьми, адреналин в последних кругах был таким же, как и в 2019 году". Он также поздравил фанатов на итальянском языке, которые, как обычно в Монце, превратили стартовую и финишную прямую в буйную зону праздника. "Когда дело доходит до празднований, мы, итальянцы, самые изобретательные", - заметил руководитель команды Фриédéric Вассёр.

Это была неожиданная и блестящая победа, стартовав с четвертого места на решетке - несомненно. "Феррари" и Леклер выбрали одностопную стратегию, которая могла не сработать на финише. Но Леклер триумфально завоевал свою седьмую победу в Гран-при, оставив дуэт "Макларена" Оскара Пиастри и Ландо Норриса в роли второго и третьего. Только один человек был безусловно в аду: лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

На прошлой неделе он боролся, чтобы удержать второе место за Норрисом на сдающем Red Bull в Зандвоорте. На этот раз он еле дополз до жалкого шестого места на все более ухудшающемся и спорном RB19. Его отрыв от Норриса в рейтинге сократился: 62 вместо 70 перед итальянской гонкой, теперь уменьшился. Избавление казалось неосуществимым. Вместо этого "Ред Булл" делал аномально длинные пит-стопы в своей обычно доминирующей смене шин.

"Это всегда вредно, теряешь много времени", - сказал Ферстаппен. "Весь гонки был кошмаром. Я не мог поддерживать полную мощность всю гонку, у нас были и другие проблемы. У нас есть множество препятствий, которые сейчас требуют нашего немедленного внимания", - заявил голландец, застрявший в болоте. Через две недели Формула 1 отправится на городскую трассу в Азербайджане. Ферстаппен жаждет своей следующей победы уже шесть гонок.

То, что "Ред Булл" в Монце не подвергся более суровой расправе, было в конечном итоге благодаря Макларену Ферстаппена. Норрис стартовал с поула, громогласно его защищал, но затем был жестоко атакован и отнят Пиастри. Леклер также воспользовался моментом на первом круге, чтобы сначала прорваться на второе место.

Гонка превратилась в дуэль между Пиастри и Норрисом, которые оба прошли две смены шин, в то время как "Феррари" выбрала одностопную стратегию с Леклером и Карлосом Сайнсом на четвертом месте.

"Большое разочарование"

"Разочарование - это мягко сказано: это больно", - признался Пиастри, который казался безоговорочным победителем на больших отрезках. Норрис был еще более разочарован. Вместо того чтобы набрать полные 25 очков за победу, он ограничился 15. На три меньше, чем у Пиастри. Норрис, однако, заработал дополнительное очко за самый быстрый круг. "У нас была возможность выиграть, но "Феррари" рискнула и выиграла. Мы должны довольствоваться вторым и третьим местом и сократить отставание", - заявил CEO "Макларена" Зак Браун.

После путаных тактических решений "Макларена" в Венгрии и победы Пиастри перед Норрисом там, это следующие очки, которые могут не хватить в чемпионате между Норрисом и Ферстаппеном.

Осталось семь Гран-при, с тремя оставшимися спринтерскими выборами. Леклер теперь приближается к чемпионату. Он находится всего в 24 очках от Норриса на третьем месте. "Еще много очков в игре", - подчеркнул руководитель "Феррари" Фриédéric Вассёр: "Мы продолжим".

Хюлькенберг столкнулся с неудачей, Магнуссен получил гонщицкий бан.

Для будущего чемпиона "Феррари" Льюиса Хэмилтона, который побеждал в Монце пять раз, как Майкл Шумахер, на этот раз было пятое место в Мерседесе. Его товарищ по команде Джордж Расселл финишировал третьим, зажатый между Ферстаппеном.

Единственный немецкий постоянный гонщик финишировал 17-м. Нико Хюлькенберг не смог закончить гонку после первого круга после десятого места в квалификации. После аварии, в которой он не виноват, он отстал слишком далеко. Его товарищ по команде "Хаас" Кевин Магнуссен справился еще хуже. Данец, известный своей агрессивной манерой вождения, получил два штрафных очка за маневр и был дисквалифицирован на следующую гонку, превысив лимит в 12 штрафных очков, как подтвердили стюарды гонки.

Победа Шарля Леклера над Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на "Автодромо Насьонале ди Монца" стала серьезным ударом для "Макларена", так как его дуэт финишировал на втором и третьем местах соответственно. Несмотря на старт с четвертого места на решетке, Леклер победил, оставив Пиастри с bitter taste of a close second place.

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