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Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкое пресс-агентство

Спрос на реабилитацию растет в сфере пенсионного страхования.

Всё больше сотрудников требуют реабилитационные меры. Данная тенденция, похоже, сохранится.

 and  Mark Rodriguez
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Спрос на реабилитацию растет, в то время как программы послековидской реабилитации сокращаются.
Спрос на реабилитацию растет, в то время как программы послековидской реабилитации сокращаются.

- Спрос на реабилитацию растет в сфере пенсионного страхования.

Рейнланд-Пфальц: спрос на реабилитацию растет: данные немецкого пенсионного страхования

Ассоциация немецкого пенсионного страхования сообщает о росте заявок на реабилитацию в регионе Рейнланд-Пфальц. Количество заявок на реабилитацию увеличилось более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 56 820. Это также на 2,9% больше, чем в 2019 году, до пандемии.

Говоря с немецким пресс-агентством в Майнце, спикер DRV Рейнланд-Пфальц Ханс-Георг Арнольд отметил, что кризис, вызванный пандемией, не только преодолен, но и свидетельствует о том, что сотрудники готовятся к более длительной карьере, нехватке рабочей силы и меняющейся динамике рынка труда.

Однако в постковидный период наблюдалось необычное изменение тренда в реабилитации, когда число случаев резко упало до 325 после заметного роста между 2020 и 2022 годами.

Поколение бэби-бумеров обращается за реабилитацией в позднем возрасте

Заявки на медицинскую реабилитацию выросли на 5,4% и достигли 42 373, а заявки на услуги участия в рабочей силе существенно выросли на 27,5% и достигли 14 447. Арнольд кратко подытожил ситуацию, отметив, что по мере приближения к пенсии представители поколения бэби-бумеров не только стареют, но и часто нуждаются в реабилитации в позднем возрасте.

Наиболее распространенными диагнозами для медицинской реабилитации являются ортопедические и психологические расстройства. За последние 10 лет спрос на услуги по лечению психологических заболеваний вырос на 16%.

Пациенты могут указать предпочтительную клинику

В прошлом году средний возраст пациентов, проходивших реабилитацию, составил 51,6 года для женщин и 52,8 года для мужчин. Пациенты с онкологическими заболеваниями были самой старшей группой, в среднем около 62 лет, а пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы были немного старше 55 лет. Пациенты с расстройствами зависимости были самой молодой группой, в среднем около 43 лет.

Арнольд сообщил, что с июля 2023 года застрахованные лица могут указать свою предпочтительную клинику при подаче заявки на реабилитацию. Почти две трети населения воспользовались этой опцией, и DRV-клиники расположены в Бад-Зальциге, Бад-Кройцнахе, Брухвайлере и Эюссертале (в районе Южного винного маршрута).

После снижения в 2022 году наблюдался рост заявок на реабилитацию для детей. Всего 1376 мальчиков и девочек подали заявки на реабилитацию, из которых 1002 получили одобрение.

Немецкое пресс-агентство сообщает об увеличении заявок на реабилитацию для представителей поколения бэби-бумеров в Рейнланд-Пфальце, как отметил спикер DRV Рейнланд-Пфальц Ханс-Георг Арнольд.

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