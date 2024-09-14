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Способ просмотра 76-й церемонии вручения премии Эмми

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Церемония вручения премий «Дневная премия Эмми за достижения в области искусства и образа жизни»...
Церемония вручения премий «Дневная премия Эмми за достижения в области искусства и образа жизни» прошла 8 июня 2024 года в Westin Bonaventure в Лос-Анджелесе.

Способ просмотра 76-й церемонии вручения премии Эмми

"Сериал "Медведь", действие которого происходит в чикагской закусочной, побил рекорд по количеству номинаций в категории комедий (22 номинации), установленный хитом NBC "30 Rock" в 2009 году, и получил 23 номинации в этом году.

В области телевизионных драм "Шогун" лидирует с 25 номинациями.

Перед событием вот несколько фактов, которые вам нужно знать.

Ведущие

Очаровательный дуэт отца и сына Юджин Леви и Дэн Леви, ранее прославившиеся в комедии "Шиттс Крик", станут первыми отцом и сыном, которые будут вести церемонию вручения наград.

"Для двух канадцев, получивших свои Эмми из буквально карантинного тента, предложение вести это шоу в настоящем театре было заманчивым", - сказали Леви. "Мы рады быть частью празднования этой исключительной телевизионной сезона и не можем дождаться, чтобы провести вечер со всеми".

Номинанты

Дэн Леви и Евгений Леви позировали вместе в 2023 году.

Популярные сериалы "Наследники" и "Тед Лассо" не будут бороться за награды в этом году, но "Корона", "Утро", и "Только убийства в здании" все еще держатся благодаря множеству номинаций.

"Шогун" ожидаемо получит свою долю наград, уже выиграв 14 Эмми на церемонии вручения премий в области искусства и техники.

Где посмотреть

Смотрите 76-ю церемонию вручения премии "Эмми" в прямом эфире в воскресенье, 15 сентября, в 20:00 по восточному времени/17:00 по тихоокеанскому времени на ABC, или посмотрите запись на следующий день на Hulu.

Леви, известные своей успешной комедией "Шиттс Крик", рады вести премию "Эмми", выражая свою радость по поводу празднования исключительного сезона развлечений.

Несмотря на то, что популярные шоу, такие как "Наследники" и "Тед Лассо", не участвуют, другие сериалы, такие как "Корона", "Утро" и "Только убийства в здании", продолжают получать признание за свою развлекательную ценность.

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