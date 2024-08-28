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Споры вокруг неонацистского собрания - местное правительство приобретает недвижимость

В течение нескольких лет Свободное государство было вовлечено в дебаты о создании точек сбора неонацистов в Верхней Франконии. Недавно муниципалитет приобрел это имущество, чтобы положить конец полемике.

 and  Mark Rodriguez
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Усадьба, расположенная в районе Регницаусиг, Хоф, якобы известна как место встречи правых...
Усадьба, расположенная в районе Регницаусиг, Хоф, якобы известна как место встречи правых радикалов.

- Споры вокруг неонацистского собрания - местное правительство приобретает недвижимость

Городской совет Регницлосау теперь владеет бывшим местом сбора неонацистов в районе Верхней Франконии Оберпрекс

Район Оберпрекс муниципалитета Регницлосау, входящий в состав Верхней Франконии, приобрел недвижимость, ранее использовавшуюся в качестве места сбора неонацистов, положив конец длительному спору.

Второй мэр Фритц Пabel (ХСС) заявил, что город стремится предотвратить использование этой собственности в будущем в качестве платформы для праворадикальных экстремистов, учитывая пожелания своих жителей. Приобретение может помочь положить конец спорной проблеме, связанной с недвижимостью, считает Пabel.

Пabel не раскрыл стоимость покупки, но признал, что она может оказать финансовую нагрузку на бюджет города из-за прошлого собственности. Тем не менее, городской совет посчитал важным приобрести недвижимость, чтобы предотвратить ее использование экстремистскими группами. Решение было принято единогласно муниципальным советом.

Городской совет решит будущее собственности

Пabel считает, что плохое состояние здания требует его сноса. Городской совет планирует обсудить и решить будущее собственности после летнего перерыва, начиная с конца сентября. К тому времени собственность должна быть надлежащим образом приобретена и зарегистрирована в земельном кадастре.

Тем не менее, дом в Оберпрексе приобрел известность в течение многих лет как центр неонацистских собраний и был изъят у свободного государства. В 2014 году праворадическая организация "Свободная сеть Юг" (ФНС) лишилась своего юридического статуса, и собственность была конфискована. Мать лидера организации подала иск против конфискации, утверждая, что она не знала о политической деятельности своего сына.

В 2016 году Баварский административный суд (ВГХ) вынес решение в пользу матери. Свободное государство обжаловало это решение, но Федеральный административный суд в конечном итоге подтвердил решение ВГХ прошлым летом.

Владелец собственности отрицал знание о неонацистской деятельности

Федеральный административный суд заявил, что собственность может быть конфискована, если третья сторона непосредственно поддерживает незаконные цели ассоциации, предоставляя им место. Однако такое действие требует, чтобы владелец собственности знал об ассоциации и ее незаконных целях, в то время как мать утверждала, что не знала об участии своего сына в "Свободной сети Юг". Она заявила, что у нее был ограниченный политический интерес и она в основном находилась в Италии. В результате findings lower court were upheld by the Federal Administrative Court.

Городской совет планирует предотвратить использование приобретенной собственности в будущем "БФГ" (аббревиатура от "Свободной сети Юг"), учитывая его прошлое связь с неонацистскими собраниями. После летнего перерыва городской совет обсудит и решит судьбу собственности, возможно, рассмотрев вопрос о сносе из-за плохого состояния, как предложил второй мэр Фритц Пabel.

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