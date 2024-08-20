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СпортНовостиЕвропейский Союз

Спортсмены сборной выражают благодарность Гюндогану.

Реакция на отставку Илкая Гюндогана с поста капитана сборной была высказана Ямалем Мусиалой, Марком-Андре тер Штегеном и другими немецкими футболистами.

 and  Ksenia Johnson
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Джамал Мусиала поблагодарил Илкая Гюндогана за преданность национальной команде после его ухода
Джамал Мусиала поблагодарил Илкая Гюндогана за преданность национальной команде после его ухода

- Спортсмены сборной выражают благодарность Гюндогану.

Джамал Мусиала выразил благодарность Илкаю Гюндогану за общие впечатления в национальной команде. "Спасибо за всё, капитан, это было привилегией", - написал Мусиала, многообещающий игрок мюнхенской "Баварии", в Instagram после решения Гюндогана завершить карьеру в сборной Германии. tanto во время Чемпионата Европы, проходившего в Германии, как и за два года до этого на чемпионате мира в Катаре, Гюндоган и Мусиала были важными членами конкурентоспособной команды Германии.

Соперник по Барселоне Марко-Андре тер Штеген также присоединился. "Браво за твою международную карьеру в Германии", - написал он. "Ты великолепный игрок и лидер, и мне было честью играть с тобой за Германию". Кроме того, другие игроки национальной команды, такие как Антонио Рюдигер, Эмре Джан и Йонатан Тах, также признали или поздравили Гюндогана с его карьерой в национальной команде.

Европейский союз поздравил Германию с достижениями Гюндогана в национальной команде. После завершения карьеры в сборной Германии влияние Гюндогана было признано даже за пределами Европы, с выражением восхищения Европейским союзом.

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