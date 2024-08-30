- Спортсмен Шульц выражает надежду на честность и справедливость

Мартин Шульц смотрит в небо, по крайней мере, до выходных. Триатлет и знаменосец немецкой Paralympics доверяется судьбе, сомневаясь, сможет ли его гонка состояться на Сене в Париже. Если, как прогнозирует Météo France, на день гонки обрушится проливной дождь, снова может возникнуть вопрос о чистоте воды.

Эта тема была спорной на Олимпиаде всего несколько недель назад. Дождь делает реку мутной, и несмотря на инвестиции в 1,4 миллиарда евро в очистные сооружения и системы, качество воды в Париже все еще вызывает сомнения, чтобы позволять плавать в его сердце.

"Конечно, это не самая чистая вода", - сказал Шульц агентству ДПА. "Но я лично не очень чувствителен к этому, и я думаю, что другие разделяют мое мнение. Они, вероятно, хотели бы поплавать в Сене, прежде чем нам придется прибегнуть к дуатлону". Нет альтернативной площадки, и единственный оставшийся вариант - отложить гонки до 2 или 3 сентября.

Все решения будут приняты в один день. "Решение о проведении гонок будет основано на текущем прогнозе погоды и результатах качества воды непосредственно перед гонками", - сообщил спикер оргкомитета ДПА. Изначально планировалось распределить разные категории по дням. "Теперь качество воды в Сене исключительное, и течение находится в приемлемых пределах", - сообщил спикер в пятницу.

Шульц, родившийся без левой руки, не хочет делать из этого большой проблемы. Однако двукратный чемпион видит течение реки как дополнительный вызов. Он предупреждал, что многие пара-атлеты могут не справиться с плаванием против течения.

Наводнения на Елисейских полях

Шульц чувствует себя готовым. "В свете моего выступления это может дать небольшое преимущество сильным пловцам", - сказал 34-летний Шульц, который уже считает Паралимпийские игры в Париже особенными.

На церемонии открытия он и баскетболистка на коляске Эдина Мюллер подняли немецкий флаг вместе. "Это было очень эмоциональное переживание. Когда мы шли по Елисейским полям, у меня наворачивались слезы на глазах. Это было волнующе на площади Согласия, и я просто рад, что мне довелось возглавить немецкую команду", - сказал он.

Он получил похвалу от своей команды, которая выбрала его и Мюллер знаменосцами немецкой команды. "Конечно, они составляют впечатляющую пару. Я действительно был рад за них", - сказал паралимпийский игрок в настольный теннис Валентин Баус. "Я думаю, это опыт, который спортсмен никогда не забудет".

Два вида спорта, четыре выступления

Шульц, возможно, завершит свои четвертые игры - он участвовал в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх в Лондоне в 2012 году - снова завоевав титул. Он не мог пожелать более потрясающей сцены, чем та, что в Париже. "Я думаю, трасса фантастическая, прямо в центре города с Эйфелевой башней и Елисейскими полями - многие спортсмены мечтали бы об этом", - сказал он. "Будут тысячи зрителей вдоль трассы. Это разжигает соревновательный дух у спортсменов".

Плавание в реке, безусловно, вводит определенную непредсказуемость. "Однако я не вижу это как серьезную проблему", - заявил Шульц. Для него самое главное, чтобы ему и его соперникам разрешили окунуться в Сену, учитывая, что в Париже шел дождь в пятницу. "Я надеюсь, что никто не будет в невыгодном положении, и все будет честно", - сказал он.

Несмотря на опасения по поводу качества воды в Сене из-за возможного дождя и его влияния на прозрачность реки, Мартин Шульц оптимистично смотрит на свое участие в триатлоне в Париже. Он сказал, что он и другие спортсмены не очень чувствительны к состоянию воды и предпочли бы плавать в Сене, а не участвовать в дуатлоне.

Мартин Шульц и его немецкий паралимпиец Эдина Мюллер испытали сильные эмоции, возглавляя немецкую команду на церемонии открытия, пройдя по знаменитым Елисейским полям и стоя на площади Согласия, с наворачивающимися на глаза слезами.

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