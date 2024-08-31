Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНациональная сборная

Спортивный комитет "Айнтрахта" уверен в способности сборной "Штурмстар".

ВFrankfurте парочка Экитике и Мармуш продемонстрировала исключительное мастерство на домашнем матче против Хоффенхайма.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Спортивный комитет "Айнтрахта" уверен в способности сборной "Штурмстар".

Маркус Крёше, менеджер по персоналу "Фрайндсбурга", считает, что форвард Хюго Экитике имеет реальный шанс попасть в национальную сборную Франции после своей впечатляющей игры в матче против "Хоффенхайма" со счетом 3:1. "Если он продолжит в том же духе, у него есть отличная возможность", - прокомментировал Крёше после второго тура Бундеслиги.

Экитике помог домашней команде победить "Хоффенхайм", забив гол и отдав голевую передачу, и был одним из лучших игроков "Фрайндсбурга" наряду с впечатляющим Омаром Мармушем.

Топпмёллер: "Так и должно продолжаться"

Главный тренер "Фрайндсбурга" Дино Топпмёллер похвалил динамическую пару после матча против "Хоффенхайма". "Их скорость очень сложно сдержать", - сказал 43-летний Топпмёллер. "И да, так и должно продолжаться", - сказал Топпмёллер о двух талантливых игроках.

Мармуш, как и Экитике, отличился против "Хоффенхайма", забив гол и отдав голевую передачу. 25-летний египетский национальный игрок официально подписал контракт с гессенцами в пятницу, незадолго до окончания трансферного окна.

Исключительная игра Экитике против "Хоффенхайма" еще больше укрепила его шансы на место в национальной сборной Франции. Под руководством Топпмёллера национальные игроки "Фрайндсбурга", в том числе Экитике и Мармуш, показывают свои навыки в полной мере.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.
Общество

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером.

Брэд Питт едет в место пребывания Бранджелины вместе со своим новым партнером. Текущая вражда между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли по поводу их общего виноградника во Франции, Шато Мираваль, продолжается. Тем временем, 60-летний актер использует это время, чтобы насладиться романтическим приключением со своей новой подругой, Инес де Рамон. Как сообщает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.
Спорт

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге.

"Герта" выходит победителем в захватывающем поединке в Бетценберге. Вторая встреча между 1. FC Kaiserslautern и Hertha BSC в Бундеслиге была захватывающей, что и говорить. Ведущие менялись часто на Betzenберге. В итоге, бывший временный вратарь из прошлого Тибо Швайгштеттера обеспечил победу Hertha. Теперь они претендуют на первое место. Hertha

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно