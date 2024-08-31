- Спортивный комитет "Айнтрахта" уверен в способности сборной "Штурмстар".

Маркус Крёше, менеджер по персоналу "Фрайндсбурга", считает, что форвард Хюго Экитике имеет реальный шанс попасть в национальную сборную Франции после своей впечатляющей игры в матче против "Хоффенхайма" со счетом 3:1. "Если он продолжит в том же духе, у него есть отличная возможность", - прокомментировал Крёше после второго тура Бундеслиги.

Экитике помог домашней команде победить "Хоффенхайм", забив гол и отдав голевую передачу, и был одним из лучших игроков "Фрайндсбурга" наряду с впечатляющим Омаром Мармушем.

Топпмёллер: "Так и должно продолжаться"

Главный тренер "Фрайндсбурга" Дино Топпмёллер похвалил динамическую пару после матча против "Хоффенхайма". "Их скорость очень сложно сдержать", - сказал 43-летний Топпмёллер. "И да, так и должно продолжаться", - сказал Топпмёллер о двух талантливых игроках.

Мармуш, как и Экитике, отличился против "Хоффенхайма", забив гол и отдав голевую передачу. 25-летний египетский национальный игрок официально подписал контракт с гессенцами в пятницу, незадолго до окончания трансферного окна.

Исключительная игра Экитике против "Хоффенхайма" еще больше укрепила его шансы на место в национальной сборной Франции. Под руководством Топпмёллера национальные игроки "Фрайндсбурга", в том числе Экитике и Мармуш, показывают свои навыки в полной мере.

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