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Тридцать лет спустя после открытия первого официально разрешенного пункта потребления наркотиков в Франкфурте город испытывает чувство изоляции. Почти половина немецких земель не имеет таких учреждений, и Франкфурт является единственным городом в Гессене, где они расположены. Операторы хвалят это как успешную историю, в то время как критики называют это провалом. Элке Войтл (Зеленые), ответственный чиновник, стремится реформировать предложение из-за трансформации наркотической сцены.

"Восточная сторона" открылась в промышленной зоне в районе Фехенхайм в декабре 1994 года, за ней последовали три других сайта вокруг главного вокзала. Самый большой находится на Ніддаштрассе, управляемый Интегративной помощью по наркотикам, который зарегистрировал более 60 000 контролируемых событий потребления, 200 000 использованных шприцов и обменял 300 000 старых игл на новые в прошлом году. "Ла Страда" на Майницер Ландауэрштрассе управляется Помощью по СПИДу, а четвертый сайт на Эльбштассе управляется Специальной службой по наркотикам.

Перспектива на пункты потребления

Габи Беккер, генеральный директор Интегративной помощи по наркотикам, видит тридцатилетний путь Франкфурта с пунктами потребления как успешную историю, в основном, благодаря выживанию. "Модель Франкфурта" действительно показала прогресс, снизив количество смертей, связанных с наркотиками, с 147 в 1991 году до 20 в 2022 году в городе. Тем не менее, наблюдается рост таких смертей по всей стране - с 944 в 2012 году до 2227 в 2022 году.

Профессор Хейно Штёвер, директор Института исследований наркомании при Университете прикладных наук во Франкфурте, считает, что пункты потребления служат двум основным целям. Политически, они стремятся снизить смертность и заболеваемость, оказывая помощь. В плане общественного порядка они пытаются переместить потребление наркотиков из общественных мест.

Проблема крэка

Проверка Ніддаштрассе показывает, что пункты потребления не обязательно перемещают пользователей. Операторы связывают это со сменой доминирующих наркотиков - от героиновых наркоманов с шприцами три десятилетия назад до нынешних проблем с крэком.

"Крэк открыто курят на улице короткими интервалами", - утверждает комиссар по здравоохранению и социальным вопросам Войтл. "Желание возрастает". Наркоманы постоянно ищут новые наркотики, проявляют беспокойство, агрессию и часто не любят закрытые пространства.

Войтл настаивает на необходимости адаптаций, а не на том, чтобы считать "модель Франкфурта" провалом. "Мы должны создать подходящие условия", - комментирует она. "Наши пункты потребления наркотиков должны лучше обслуживать возбужденных пользователей крэка, чем сейчас". Это может включать fewer инъекционных точек и больше мест для курения. Кроме того, ищется отдельное здание - город ищет недвижимость для Интегративного центра помощи по наркотикам и зависимости с внутренним двором для потребления крэка.

Инициатива Bahnhofsviertel имеет мало надежд на успех. "Модель Франкфурта провалилась с крэком", - утверждает представитель Ральф Хэрт. "Пользователей крэка не могут достичь пункты потребления. Крэк курят на улице". Владельцы недвижимости также сталкиваются с проблемами, так как арендаторов становится меньше, и некоторые владельцы даже оплачивают расходы на безопасность.

Хэрт сожалеет об addicts, но Франкфурт становится "раем для пользователей". "Они получают свою дозу и позже потребляют спокойно". Он не имеет окончательного решения, но выражает мало оптимизма, упоминая неудачи прошлых попыток переместить наркоманов с улиц.

Франкфурт - одинокий остров

Франкфурт является единственным местом для пунктов потребления наркотиков в Гессене. Ближайшие альтернативы в Бонне и Карлсруэ находятся далеко. Из восьми федеральных земель Германии примерно 30 пунктов потребления наркотиков работают в восьми. Остальные восемь, в том числе Бавария, не имеют таких услуг.

Франкфурт чувствует себя обремененным проблемой. "Франкфурт предоставляет помощь по наркотикам для всей Гессен и половины Баварии за счет муниципального бюджета", - замечает Войтл. Она призывает муниципалитеты Гессена внести больший вклад и взять на себя ответственность за координацию.

Более половины клиентов проживают вне Франкфурта

Институт исследований наркомании изучает данные и показывает, что только 44% клиентов являются жителями Франкфурта. 29% приезжают из других частей Гессена, и примерно 30% пользователей в четырех франкфуртских учреждениях - это героиновые наркоманы с шприцами, которых себе представляют обыватели.

Притягивание наркоманов в город является "неверным" утверждением, согласно Войтл. "Торговля процветает - вот почему люди приходят". Наркоманы живут и в других местах, но "другие позволяют происходить смерти".

Города Гессена проявляют осторожность

Марбург в 2007 году предложил концепцию пункта потребления наркотиков, которую город изначально поддержал и даже предложил средства. Однако проект столкнулся с существенными сомнениями во время подготовки, и с тех пор не было принято никаких конкретных планов для его создания.

Дармштадт размышляет над этой идеей. Согласно представителю города, "было концептуальное и политическое рассмотрение того, было бы мудро создать пространство для потребления наркотиков в Дармштадте. Этот процесс еще не завершен". Что касается Касселя, они заботятся о наркоманах через уличную работу. На данный момент они не рассматривали идею создания постоянного пункта потребления наркотиков, как заявили представители города.

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