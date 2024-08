Текущие споры в регионе Ближнего Востока - Спорный митинг палестинцев в правовом контексте

На Уголовном суде в Мёбеле собралась толпа на митинг в поддержку Палестины. Они скандировали враждебные лозунги, один из которых был спорный: "От реки до моря, Палестина будет свободной". В программе дня была 28-летняя женщина, которой предстояло пройти судебное разбирательство в Tiergarten District Court. Several pops of firecrackers echoed through the air, as law enforcement officers swarmed the area in large numbers.

Процесс так и не начался из-за множества запросов защиты перед неподготовленным судьей, что привело к переносу. Процесс был перенесен на ноябрь, как заявила защита.

Дело защиты: Невиновный обвиняемый

28-летняя женщина обвиняется в произнесении спорного лозунга на про-палестинском мероприятии в Берлине в марте. Ее обвиняют в демонстрации запрещенных символов. Суд изначально наложил штраф в размере 40 ежемесячных платежей по 40 евро на предварительном слушании. Однако из-за апелляции был назначен устный процесс.

По словам ее адвоката Надижи Самур из защиты, 28-летняя женщина была ложно обвинена. Нет доказательств, оспаривающих факты, сказал Самур, но сам лозунг защищен свободой слова. Защита стремится прояснить происхождение лозунга с помощью своих доказательств.

Различные точки зрения судов

До сих пор суды рассматривали лозунг с разными перспективами по всей стране. Окончательное решение еще не вынесено высшими судами. Недавно Региональный суд Мангейма постановил, что лозунг не подлежит наказанию.

В Берлине Tiergarten District Court оштрафовал 22-летнюю девушку примерно на 600 евро (40 ежедневных платежей по 15 евро) около двух недель назад за призывы к преступным действиям. Она кричала лозунг на про-палестинской демонстрации после нападения исламской Хамас на Израиль 7 октября 2023 года. Приговор показал, что лозунг должен быть интерпретирован в контексте террористической атаки. Крик был воспринят как отрицание права Израиля на существование и поддержка атаки в этом контексте.

Процесс 28-летней женщины за произнесение спорного лозунга на про-палестинском мероприятии состоится в Tiergarten District Court, что является другой юрисдикцией, чем Уголовный суд в Мёбеле, где состоялся первоначальный митинг. Несмотря на то, что Tiergarten District Court изначально наложил штраф за демонстрацию запрещенных символов, апелляция защиты привела к тому, что был назначен устный процесс из-за того, что лозунг защищен свободой слова.

Читайте также: