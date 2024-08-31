- Спорная ситуация с Маском: судья запрещает в Бразилии

Судья Верховного суда Бразилии Алекс де Мораес распорядился закрыть социальную платформу Илона Маска X после неоднократных разногласий. Вслед за этим де Мораес поручил Национальному агентству связи по исполнению этого решения в течение 24 часов. Его обвинение против X, якобы преемника Twitter, заключается в том, что она не приняла достаточных мер против ненавистнической риторики и фейковых новостей.

Между тем, Маск отстаивал права на свободу слова и назвал де Мораеса "авторитарной фигурой". Конфликт усилился, когда де Мораес потребовал от X заблокировать аккаунты правых активистов, распространяющих теории заговора и дезинформацию. Маск сочёл это требование незаконным, и X отказалась подчиниться. Кроме того, Маск также отказался платить наложенный штраф.

Закрытие после пропущенного срока

В середине августа Маск закрыл бразильский офис из-за опасений возможного ареста официального представителя. Затем де Мораес пригрозил закрыть X, если она не назначит юридического представителя в течение 24 часов. Однако Маск пропустил этот срок.

В ответ Маск разжег недовольство де Мораесом на X, где у него 196 миллионов подписчиков. Среди его действий было размещение якобы сгенерированного искусственным интеллектом изображения, на котором человек, похожий на судью, был за решёткой, и предупреждение де Мораесу: "Возьмите мои слова на вооружение".

Маск в настоящее время является самым богатым человеком в мире, в основном благодаря акциям Tesla. По последним оценкам Bloomberg, его состояние составляет $239 миллиардов.

Нет штрафов для пользователей с VPN

В пятницу де Мораес изначально наложил ежедневный штраф в размере 50 000 бразильских реалов (примерно $8 000) на пользователей, обходящих блок с помощью технических средств, таких как VPN-сервисы. Однако де Мораес отменил этот штраф после критики. VPN-туннели позволяют пользователям казаться находящимися в другой стране, что делает их общим методом для обхода онлайн-ограничений.

Также было отозвано первоначальное распоряжение Google и Apple удалить приложение X из своих магазинов загрузки в течение пяти дней и заблокировать его использование. Де Мораес объяснил, что это было сделано для предотвращения неудобств для других корпораций.

Маск защищает свободу слова

Как известный сторонник свободы слова, Маск, склонный к американскому консерватизму и верный сторонник бывшего президента Дональда Трампа, последовательно отстаивает эту позицию. Маск критикует де Мораеса за подавление свободы слова, написав в X: "Де Мораес - это маскированный авторитарный режим". При руководстве Маска X также подчинялась требованиям индийского правительства заблокировать определенные аккаунты и контент.

X использовалась в Бразилии для разжигания антидемократических Activities. Цифровые милиции, связанные с бывшим президентом Жаиром Болсонару, представляющим право, распространяли дезинформацию и ненавистническую риторику в социальных сетях.

Аккаунты, которые де Мораес потребовал заблокировать на X, оспаривали поражение Болсонаро на выборах и выражали сочувствие его сторонникам, которые штурмовали здание парламента и Верховный суд.

Международный доход становится критически важным для X.

Поскольку доход от рекламы в основной рыночной зоне, США, снижается для X из-за преобразований под руководством Маска, международные рынки, такие как Бразилия, с обширным населением более 200 миллионов человек, становятся все более важными для финансов X. Как сообщается, в Южной Америке X насчитывает около 20 миллионов пользователей.

Европейский суд юстиции может выразить озабоченность действиями Маска, учитывая его обязательства по поддержанию свободы слова при регулировании вредного контента. Де Мораес потенциально может искать международную поддержку в Европейском суде юстиции, учитывая глобальное присутствие X.

В то же время Европейский суд юстиции может выпустить заявление, осуждающее вмешательство в цифровую сферу и призывающее уважать национальные судебные решения, такие как указ де Мораеса против X.

Читайте также: