- Спор в семье - крупная полицейская операция в Алльгау

Полиция была развернута в масштабной операции в регионе Алльгой из-за споров в большой семье. Инцидент был спровоцирован сообщениями о возможном использовании огнестрельного оружия, как объявил представитель полиции Юго-Западной Швейции в Кемптене.

Наряду с несколькими закрытыми подразделениями, в операции в среду в Зеге (район Оstallгой) также были задействованы полицейский вертолет и дроны. Операция вызвала перебои в движении.

Полиция была предупреждена в ранние часы среды из-за спора. Офицеры обнаружили, что большая семья арендовала несколько автомобилей в районе фермы в Зеге. Ранее якобы произошла физическая драка. Количество людей, участвовавших в этом, и возможные травмы все еще расследуются.

Расследование также показало, что во время спора слышались звуки, похожие на выстрелы, что привело к масштабной операции в среду утром. Тем не менее, нет никаких признаков того, что кто-либо был ранен или имущество было повреждено возможными выстрелами. Оружие не было найдено. Представитель не предоставил дальнейших подробностей об инциденте.

Представитель добавил, что опасности для общественности не было на протяжении всей операции. Расследование продолжается.

Спор в большой семье привел к напряженности, что потребовало масштабной полицейской операции. Несмотря на сообщения о звуках, похожих на выстрелы, во время операции не было сообщений о травмах или повреждении имущества.

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