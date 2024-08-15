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СпортНовости

Спор по поводу Джордана Чилеса продолжается, поскольку США утверждают, что CAS отправил электронные письма на неправильные адреса.

Суд по спортивному арбитражу придерживается своего решения, что Румыния Ана Бӑрбошу является законной обладательницей третьего места в упражнениях на брусьях на Олимпийских играх в Париже.

 and  Viktoriya Miller
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Джордан Чайлз готовится к участию в финальной программе на бревне на Олимпийских играх в Париже.
Джордан Чайлз готовится к участию в финальной программе на бревне на Олимпийских играх в Париже.

Спор по поводу Джордана Чилеса продолжается, поскольку США утверждают, что CAS отправил электронные письма на неправильные адреса.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) привело к тому, что американской гимнастке Джордан Чайлз было предложено вернуть бронзовую медаль, которую она изначально получила.

В среду в пресс-релизе CAS утверждается, что во время слушания с участием румынских и американских официальных лиц не было споров о том, что США по гимнастике (USAG) пропустили лимит в одну минуту для оспаривания оценки Чайлз на ковре.

Олимпийские судьи первоначально скорректировали оценку Чайлз, подняв ее на третье место и вытеснив Бӑрбошу с пьедестала.

"На слушании не было споров между сторонами о том, что запрос мисс Чайлз был подан на 1 минуту и 4 секунды позже, чем ее оценка была официально отображена на табло", - заявило CAS в своем релизе.

"Все стороны приняли в качестве ясного и решающего отчет, подготовленный Омегой, официальным хронометристом Олимпийских игр, и представленный FIG. Ни одна из сторон не просила принять другую доказательную базу".

Ранее USAG заявляла, что не получила видеодоказательство, которое, по их утверждению, доказывает, что их запрос был подан через 47 секунд, пока CAS не вынес решение.

"Видеоматериалы, которые были предоставлены, не были доступны США по гимнастике до принятия решения трибуналом, и поэтому USAG не имела возможности представить их ранее", - заявило USAG в воскресенье.

Комитет по Олимпийским играм и Паралимпийским видам спорта США (USOPC) и USAG также теперь утверждают, что CAS изначально отправляла "ключевые коммуникации" по неправильным адресам электронной почты, в результате чего стороны не смогли должным образом подготовиться к слушанию.

"Комитет США по Олимпийским играм и Паралимпийским видам спорта решительно оспаривает решение CAS из-за серьезных процедурных ошибок", - заявило USOPC в четверг. "С 6 по 9 августа CAS отправляла критически важные коммуникации по неправильным адресам электронной почты USOPC и USAG, ошибка не была исправлена до 9 августа - через три дня после подачи, два дня после дедлайна для подачи возражений и менее чем за 24 часа до слушания.

Это лишило нас возможности ответить значимо или собрать необходимые доказательства. Мы сразу же сообщили CAS о наших возражениях".

Обе стороны заявляют, что продолжат апелляцию по этому вопросу.

"Наше стремление к истине в этом вопросе остается незыблемым", - заявило USOPC.

В понедельник США по гимнастике заявили, что они "продолжат использовать каждую возможную возможность и процедуру апелляции, в том числе к Швейцарскому федеральному трибуналу, чтобы гарантировать справедливое судейство, размещение и награждение медалями для Джордана".

На прошлой неделе Чайлз опубликовала четыре сломанных сердечка в истории своей Instagram, объяснив, что она "использует это время и удаляет себя из социальных сетей для своего психического здоровья".

Несмотря на продолжающуюся controversy, Джордан Чайлз продолжает добиваться успехов в своем выбранном виде спорта. В то время как спорная ситуация продолжается, Олимпийский и Паралимпийский комитет США и США по гимнастике выразили свою приверженность пересмотру решения.

Румынка Ана Барбосу считается претенденткой на бронзовую медаль в вольных упражнениях

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